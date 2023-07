Công ty Trung Nguyên muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án bị thu hồi

Dự án "Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An" tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm có diện tích 1,5 ha, vốn đầu tư 33 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) làm chủ đầu tư. Do dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt dự án vào tháng 9-2022, giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý đất sau khi thu hồi.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở đã gửi 2 văn bản vào năm 2022 và 2023 đề nghị Công ty Trung Nguyên lập bản đồ xác định cụ thể ranh giới, diện tích đất dự án. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5-2023, Công ty Trung Nguyên vẫn chưa gửi kết quả thực hiện vấn đề nêu trên nên chưa thể thu hồi đất giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý như chỉ đạo của UBND tỉnh.