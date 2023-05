Nằm cách quán Starbucks lớn nhất thế giới chỉ 100m và cạnh tranh với hơn 7.800 quán cà phê lớn nhỏ, Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải làm cách nào để thành công?

Cửa hàng Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải.

" Ngày 21/09/2022, trong làn gió mát mẻ, dòng người đổ dồn vào quán cà phê Trung Nguyên Legend ở trung tâm thương mại Taiguhui ở đường Tây Nam Kinh, Thượng Hải. Hơn 10 nhân viên pha chế trong trang phục áo thun trắng, quần jean màu xanh đậm, bận rộn bên máy pha cà phê " - Một bài viết trên trang "Truyền thông khởi nghiệp" của Trung Quốc thuật lại sự kiện khai trương cửa hàng Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải hồi tháng 9 năm ngoái.

Trung tâm thương mại Taiguhui nằm ở đường Tây Nam Kinh - Thượng Hải, Trung Quốc là một trung tâm thương mại phồn hoa, quy tụ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Điều thú vị là cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend chỉ nằm cách cửa hàng trải nghiệm Starbucks lớn nhất thế giới chưa đầy 100m, theo mô tả của Truyền thông khởi nghiệp.

Starbucks Reserve Roastery tọa lạc tại Đường Nam Kinh, Thượng Hải với tổng diện tích gần 2.800 m2 cùng hai tầng cho cà phê và trà là cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới - Theo Bussiness Insider.

Đến cuối năm 2022, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend đạt 2 giải thưởng danh giá của thị trường Trung Quốc là "Quán cà phê tốt nhất năm 2022" (do Bang Awards trao tặng) và "Quán cà phê nổi tiếng của năm" (trên GOGOShanghai). Hơn hết là nhận về nhiều đánh giá tích cực của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Vậy điều gì đã đem lại thành công cho Trung Nguyên Legend khi đem chuông đi đánh xứ người?

Điều đầu tiên, để thu hút khách hàng khi vào một quán cà phê, phải nói đến không gian và phong cách kiến trúc của quán.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải có tổng diện tích khoảng 500 mét vuông với hơn 150 chỗ ngồi. Không gian tổng thể với hai gam màu đen - trắng được chia thành ba khu vực trước, giữa và sau.

Từ lối vào chính, đập vào mắt khách hàng là mô hình tinh xảo của Bảo tàng Cà phê Việt Nam, xung quanh là một quầy bar được bố trí hình vòng cung để có thể xem trực tiếp quá trình chế biến cà phê phin truyền thống của Việt Nam.

Tài khoản có tên Dương Trần trên nền tảng Toutiao nhận xét việc khách hàng có thể quan sát toàn bộ quá trình nhân viên tạo ra một ly cà phê phin là một trải nghiệm thú vị bởi cà phê phin là sản phẩm khác biệt nhất so với các quán cà phê khác ở Thượng Hải.

Bên trong Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải

“Phong cách bài trí rất hấp dẫn với tông màu trắng chủ đạo, đơn giản, thanh lịch mà vẫn thu hút. Ở lối vào còn có mô hình bảo tảng Thế giới Cà phê, tôi và bạn của mình đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy nó…”, tài khoản Gungun_ trên nền tảng Xiaohongshu chia sẻ trải nghiệm khi đến cửa hàng cà phê Trung Nguyên Legend.

Bên trong Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải

Đi vào bên trong là khu vực sản xuất cà phê, quầy bar và trung tâm kết hợp các yếu tố văn hóa của cả hai quốc gia.

Tờ Jiemian News của Trung Quốc nhận xét Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend có cách bài trí đậm chất Việt Nam, truyền thống và tinh tế khi thực khách có thể dễ dàng nhìn thấy tiếng Việt ở mọi nơi, nhấn mạnh nguồn gốc của thương hiệu này.

Bên trong Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải

Tuy nhiên với các cửa hàng F&B, thành công không đơn giản chỉ đến từ đẹp mắt hay độc đáo. Và Thượng Hải mặc dù là một thành phố đông đúc và phồn hoa nhưng sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt.

Theo Báo cáo Thông tin chi tiết về tiêu thụ cà phê Trung Quốc năm 2022 do MEITUAN công bố, số lượng quán cà phê ở Thượng Hải đứng đầu thế giới, đạt 7.857 cửa hàng vào 30/6/2022, vượt xa so với các thành phố lớn như New York, London và Tokyo.

Chia cho dân số, tỷ lệ quán cà phê trên mỗi 10.000 dân ở Thượng Hải vào khoảng 3,16 cửa hàng.

Để nhận được sự ủng hộ của khách hàng ngay khi mới khai trương Thế giới cà phê đầu tiên, không thể không nói tới hành trình "xây móng" vững chắc của Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc nhiều năm nay.

Vào cuối năm 2017, Trung Nguyên Legend mới chính thức khai trương văn phòng đại diện tại thành phố Thượng Hải nhưng trước đó, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sớm phát triển mạng lưới nhà phân phối, đối tác tại Trung Quốc và đẩy mạnh xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Các sản phẩm cà phê năng lượng G7 đã được bày bán rộng rãi trên tất cả các trang mạng bán hàng lớn như Alibaba, Taobao.com, Tmall.com, Yihaodian.com, jd.com, và trên 1.000 siêu thị tại Trung Quốc.

Trong hai năm 2016 - 2017, doanh thu từ thị trường Trung Quốc bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan, ước tính đạt hơn 30 triệu USD.

Theo xếp hạng từ Chnbrand (Trung Quốc), thương hiệu cà phê G7 của Trung Nguyên Legend đã trở thành thương hiệu cà phê hòa tan được ưa chuộng tại thị trường tỷ dân, giữ thị phần lớn thứ hai trên thị trường thương mại điện tử.

Với lợi thế đã xây dựng được nền tảng trước đó về thương hiệu, cũng như đã có những bước thăm dò thị trường vững chắc, việc mở thêm cửa hàng phục vụ cà phê pha sẵn tại Thượng Hải giống như một bước tiến thêm trong hành trình chinh phục thị trường tỷ dân của Trung Nguyên Legend.

Bên trong Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải

Theo Truyền thông khởi nghiệp, có 3 nguyên nhân đem đến thành công cho Trung Nguyên trên đất Trung Quốc:

Thứ nhất, Trung Nguyên đã làm nổi bật các đặc điểm địa phương trong sản phẩm của mình. Doanh nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sử dụng hạt cà phê Robusta Việt Nam với vị và mùi hương độc đáo. Đặc điểm địa phương này đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc về phong cách mới mẻ và hương vị độc đáo.

Thứ hai là khả năng thích nghi với thị trường Trung Quốc . G7 đã giới thiệu các sản phẩm cà phê có hương vị cà phê và trà sữa phù hợp với sở thích của người tiêu dùng nơi đây.

Ngoài ra, G7 Coffee Việt Nam còn cho ra mắt sản phẩm tiện lợi, đáp ứng nhu cầu sống nhịp độ nhanh của quốc gia tỷ dân này.

Ngoài tập trung vào chất lượng và đổi mới, G7 cũng không ngừng phát triển các sản phẩm mới. Một loạt các hương vị khác nhau của cà phê hòa tan, chẳng hạn như hương vị mocha, quả phỉ và các hương vị khác để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của các nhóm người khác nhau.

Thứ ba là xây dựng thương hiệu hiệu quả . Thông qua việc quảng bá thương hiệu rộng rãi tại thị trường Trung Quốc, G7 tích cực tương tác với người tiêu dùng tại đất nước này và thiết lập giao tiếp và tương tác tốt với người tiêu dùng thông qua các kênh như phương tiện truyền thông xã hội.

Ông Lý Thanh Hải, Giám đốc Phát triển kinh doanh thị trường toàn Trung Quốc của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. (Ảnh chụp màn hình sự kiện).

Từ góc nhìn của "người trong cuộc", chia sẻ với truyền thông về bí quyết giúp G7 trở thành thương hiệu cà phê hòa tan nhập khẩu có thị phần lớn nhất Trung Quốc, ông Lý Thanh Hải -Giám đốc Phát triển kinh doanh thị trường toàn Trung Quốc của Tập đoàn Trung Nguyên Legend cho rằng doanh nghiệp cần chú ý 4 điểm cốt lõi, bao gồm tâm lý, đầu tư, kiến thức về thị trường bản địa và kết nối với đoàn thể của quốc gia tại Trung Quốc.

Trước khi mở văn phòng tại Trung Quốc, bản thân Trung Nguyên Legend đã mất hơn một năm chỉ để xây dựng kế hoạch, nguồn lực và mất 5 năm để chuẩn bị bán sản phẩm mang thương hiệu doanh nghiệp tại thị trường này.

Ngoài yếu tố tâm lý, ông Lý Thanh Hải nhấn mạnh doanh nghiệp cần xác định rõ việc tham gia thị trường Trung Quốc là hành trình dài hơi và khoản đầu tư dài hạn.