Công ty viễn thông 2 tỷ USD của Việt Nam bất ngờ muốn bổ sung ngành bất động sản, vì sao?

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã FOX) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 17/4 tới đây. Đây là kỳ ĐHĐCĐ thường niên đầu tiên của FPT Telecom sau khi chính thức về với Bộ Công an và không còn là công ty con của FPT.

Tại Đại hội, FPT Telecom sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 22.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,8% và 16,9% so với thực hiện năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, Công ty viễn thông này sẽ phá kỷ lục lợi nhuận.

Năm nay, FPT Telecom sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng, đầu tư trung tâm dữ liệu tại Hà Nội và TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; tiếp tục đầu tư các tuyến cáp biển ALC, VTS, VMX, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư tuyến cáp biển khác nhằm đa dạng hoá các tuyến cáp quốc tế…

Tổng ngân sách năm 2026 là 5.100 tỷ đồng, bao gồm 2.500 tỷ đồng là ngân sách cho các dự án đầu tư thông thường phục vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng. Còn lại 2.600 tỷ đồng, FPT Telecom sẽ phân bổ cho các dự án: Trung tâm dữ liệu Quận 9 giai đoạn 2 (580 tỷ đồng); toà nhà FTEL Tower Tân Thuận (760 tỷ đồng); Trung tâm dữ liệu HN03 (330 tỷ đồng); tuyến cáp quang biển ALC (230 tỷ đồng); tuyến cáp quang biển VTS (670 tỷ đồng) và dự án nghiên cứu thiết kế, sản xuất AI Chip (30 tỷ đồng).

Cũng tại Đại hội, FPT Telecom sẽ trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông ở mức 2.000 đồng/cp. Thời gian chi trả dự kiến sau ĐHĐCĐ. Sang năm 2026, Công ty sẽ uỷ quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, FPT Telecom sẽ trình cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn năm 2025 với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận để lại. Thời gian thực hiện trong năm nay.

Một nội dung đang chú ý khác được trình ĐHĐCĐ lần này là FPT Telecom sẽ đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

FPT Telecom cho biết, hiện nay, Công ty thực hiện cho thuê một số cơ sở hạ tầng viễn thông như cống, bể ngầm… Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan, việc cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông được xem là kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động này phải đăng ký ngành nghề này.

Bên cạnh đó, FPT Telecom có nhu cầu nhận chuyển nhượng một số thửa đất tại nhiều tỉnh thành, một số cơ quan quản lý đã từ chối làm thủ tục, đồng thời hướng dẫn Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản để thực hiện tìm kiếm và nhận chuyển nhượng quyền sở hữu đất trên địa bàn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FOX đã tăng hơn 30% lên mức 83.400 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 60.000 tỷ đồng (2,3 tỷ USD).