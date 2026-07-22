Công viên gần 190 tỷ đồng ở Hà Nội: Hồ điều hòa đổi màu, công nhân khẩn trương dọn dẹp

Anh Minh cho biết trước đây anh thường xuyên đến Công viên Ngọc Thụy chạy bộ vì không gian rộng và thoáng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mùi phát sinh từ hồ khiến anh phải đeo khẩu trang khi tập luyện để hạn chế cảm giác khó chịu﻿.