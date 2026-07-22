Tập đoàn Sovico xin gia hạn hoàn thành loạt thủ tục cho dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng đến hết tháng 11

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn vừa họp với CTCP Quốc tế Lạng Sơn và đại diện Tập đoàn Sovico để rà soát tiến độ thực hiện Dự án Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng. Đại diện doanh nghiệp họp có ông Thân Thế Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico và ông Vũ Nhất, Tổng Giám đốc CTCP Quốc tế Lạng Sơn, theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến giữa tháng 7/2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo phường Tam Thanh (trước đây là UBND thành phố Lạng Sơn), Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng được 195,2/197,2 ha tương đương 99,1% diện tích cần thu hồi.

Tính đến nay, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã cho Nhà đầu tư thuê đất với diện tích 112,2 ha đạt 58,1% tổng diện tích thực hiện dự án. UBND phường Tam Thanh đang tiếp tục tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của dự án.

Về tình hình thực hiện dự án, tính đến nay Nhà đầu tư đã ký quỹ đảm bảo dự án; bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công một số hạng mục… Tổng kinh phí Nhà đầu tư đã giải ngân khoảng 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều phần việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư phải thực hiện đang rất chậm như: Hạng mục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi; xây dựng khu tái định cư đang dừng triển khai thi công.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Sovico đã nêu ra một số vấn đề được nhà đầu tư cho là nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh bị chậm liên quan đến việc tham vấn cộng đồng dân cư, nguồn nước cấp cho dự án, trạm xử lý nước thải chưa bảo đảm…

Nhà đầu tư cho rằng lí do nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện nội dung về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết; lập báo cáo hồ sơ đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đồng thời, Nhà đầu tư xin gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành các thủ tục nêu trên đến hết tháng 11/2026. Ngoài ra, đại diện Tập đoàn Sovico cũng kiến nghị các sở, ngành, UBND phường Tam Thanh tiếp tục hỗ trợ Nhà đầu tư trong hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để Nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tại cuộc họp, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, UBND phường Tam Thanh thực hiện nghiêm các kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở, ngành liên quan, UBND phường Tam Thanh làm việc với Nhà đầu tư rà soát lại các phần việc liên quan đến lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc trước ngày 30/7/2026.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng về tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, những vấn đề vướng mắc Nhà đầu tư nêu ra, hầu hết đều đã được hướng dẫn, xử lý. Nhà đầu tư cần cập nhật đầy đủ các chỉ đạo của tỉnh và phải khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi các sở, ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/10/2026 và tổ chức khởi công dự án khu tái định cư trong nửa đầu tháng 11/2026.﻿

Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đầu tư hồi tháng 3/2004 với tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu USD, bao gồm 4 hạng mục chính gồm: Xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án với quy mô 12,7 ha; sân golf 18 lỗ quy mô sử dụng đất 66 ha; khu nhà ở, biệt thự để bán và cho thuê diện tích 43 ha; xây dựng khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí hơn 71 ha.

Năm 2021, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 1.100 tỷ đồng, gồm các hạng mục như sân golf, nhà ở thương mại liền kề, khách sạn, khu vui chơi giải trí và khu tái định cư; thời gian thực hiện giai đoạn 2021 - 2024.