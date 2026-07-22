Loạt ưu đãi độc quyền lên tới 500 triệu đồng/căn chờ khách hàng trên chuỗi livestream BĐS của Sunshine Group

Loạt ưu đãi độc quyền lên đến 500 triệu/căn

Trong phiên livestream NobleX Live tuần này, khách hàng có cơ hội tiếp cận quỹ căn giới hạn tại ba dự án nổi bật của Sunshine Group. Bên cạnh cập nhật thông tin mới về dự án, khách hàng giao dịch thành công trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 500 triệu đồng/căn. Người theo dõi phiên livestream còn có thể nhận quà tặng giá trị và chơi minigame nhận NobleX Point với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng.

Phiên livestream NobleX Live thu hút đông đảo người xem

NobleX Point là hệ thống điểm thưởng nội bộ thuộc hệ sinh thái NobleX, được phát triển trên nền tảng Blockchain nhằm tăng tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy xuất giao dịch. Khách hàng tích lũy điểm thông qua hoạt động giao dịch bất động sản, sử dụng dịch vụ hoặc tham gia chương trình trong hệ sinh thái Sunshine/NobleX, sau đó dùng điểm nhận ưu đãi thanh toán, chiết khấu hoặc sản phẩm, dịch vụ theo chính sách từng thời kỳ.

Các phiên NobleX Live tuần này tiếp tục ứng dụng AI trong quá trình tương tác và hỗ trợ giao dịch, từ tra cứu thông tin sản phẩm, gợi ý lựa chọn đến hỗ trợ tính toán phương án tài chính. Với khách hàng có nhu cầu vay mua nhà, thông qua NobleX Hub trên NobleX App, hồ sơ vay được số hóa và gửi tới ngân hàng liên kết để nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc trong khoảng 3 phút.

20h ngày 22/7: Noble Crystal Riverside - Tổ hợp 12 tòa tháp ba mặt hướng sông Sài Gòn và sông Đồng Nai

Mở màn chuỗi livestream tuần này là Noble Crystal Riverside - quần thể đô thị phức hợp ven sông nằm trên mặt tiền đường Đào Trí, bên ngã ba hợp lưu giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Dự án có thiết kế kiến trúc mái giật cấp đẹp mắt

Noble Crystal Riverside gồm 12 tòa tháp cao từ 13 - 37 tầng, kiến tạo chuẩn sống resort 5 sao ven sông Sài Gòn. Các tòa tháp sở hữu kiến trúc đường cong liên hoàn ôm trọn lõi cảnh quan trung tâm, kết hợp bố trí giật cấp linh hoạt. Dự án được tích hợp hệ tiện ích chuẩn resort đa tầng gồm: phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, chuỗi cà phê - nhà hàng, phòng gym, spa, yoga, …

Livestream ngày 22/7 sẽ giới thiệu hai tòa tháp biểu tượng của Noble Crystal Riverside: tòa A - Riviera tọa lạc tại vị trí cửa ngõ, thuận tiện kết nối; và tòa D - Lumière nằm tại trung tâm không gian Infinity, ôm trọn cảnh quan sông Sài Gòn cùng hệ tiện ích chuẩn resort đặc trưng của dự án.

Đặc biệt, khách hàng giao dịch thành công trong phiên live còn được hưởng loạt đặc quyền gồm quà tặng trị giá tới 500 triệu đồng/căn, 100 NobleX Point cùng chính sách tài chính linh hoạt với tổng ưu đãi lên đến 17%.

20h ngày 23/7: Alluvia Sunshine Marina - Dự án cao cấp bên mạch khoáng sông Hồng

Alluvia Sunshine Marina là một trong bốn phân khu thuộc thành phố khoáng nóng Alluvia City, tâm điểm mới của bất động sản phía Đông Hà Nội. Trên quy mô 55ha, dự án gồm các tòa tháp với gần 8.000 căn hộ cao cấp cùng gần 700 biệt thự và shophouse.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa

Phiên live ngày 23/7 chính thức mở booking tổ hợp căn hộ Avenue thuộc phân khu Alluvia Sunshine Marina. Avenue nằm trực diện ngay trục Vành đai 3,5, kế cận cầu Ngọc Hồi và trục di sản ven sông Hồng, đón trọn lợi thế kết nối giữa Hà Nội và cực tăng trưởng phía Đông. Bên cạnh tiện ích nội khu phong phú, tổ hợp còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích cao cấp của toàn dự án với điểm nhấn là Alluvia Onsen Center – tổ hợp khoáng nóng, spa và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và bến du thuyền 5 sao ngay tại nội khu.

20h ngày 24/7: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - Nhà phố châu Âu phía Tây thủ đô: Một tài sản - đa dòng tiền

Khép lại chuỗi sự kiện livestream tuần này là Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - khu đô thị thấp tầng hàng hiệu tiên phong tại Tây Thủ đô. Dự án kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tuyến metro số 3 & 4, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà và đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, tiếp cận trung tâm Hà Nội trong khoảng 15-20 phút.

Nhà phố châu Âu là tâm điểm an cư và kinh doanh ở khu Tây

Gần 2500 căn nhà phố thiết kế cao 4 - 5 tầng tối ưu công năng, diện tích sử dụng lên tới gần 600m², phù hợp vừa ở vừa kinh doanh. Dự án kế cận hai công viên diện tích gần 200 ha mang đến môi trường sống trong lành. Bên cạnh đó, nhà phố cũng hứa hẹn trở thành tâm điểm thương mại ở khu Tây khi tổ chức chuỗi lễ hội, sự kiện nghệ thuật, trình diễn công nghệ 3D Mapping, Hologram quanh năm, kết hợp 101+ tiện ích cao cấp gồm clubhouse, hồ bơi, công viên, tuyến phố mua sắm…. Ngày 25/07, dự án chính thức bàn giao những căn đầu tiên tại phân khu Victory, khẳng định tiến độ vượt trội và mở ra tiềm năng khai thác giá trị ngay cho chủ sở hữu.

Livestream NobleX Live của Sunshine Group được phát định kỳ hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng NOBLEX App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine).

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Website: https://noblex.vn/