Công viên nước “Cá chép hóa rồng” tại CaraWorld: Điểm đến mới của Cam Ranh

Công viên thể thao nước được thiết kế theo chủ đề "Cá chép hóa rồng" với quy mô lên đến 6,73 ha là biểu tượng cho sự kiên trì và khát vọng vươn lên. Kiến trúc độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật và văn hóa truyền thống, tạo nên không gian giải trí hấp dẫn cho đa thế hệ.

Sẽ hút khách nhờ chủ đề độc đáo lồng ghép thông điệp nhân văn

Công viên giải trí theo chủ đề được các chuyên gia đánh giá là sản phẩm du lịch góp phần kéo dài thời gian lưu trú và trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho ngành du lịch. Bắt nhịp cùng xu hướng du lịch toàn cầu, CaraWorld mang thiên đường giải trí "all in one" về Cam Ranh qua chuỗi công viên chủ đề độc lạ. Trong đó, công viên thể thao nước "Cá chép hóa rồng" tại CaraWorld đặc biệt được chủ đầu tư KN Cam Ranh tâm huyết kiến tạo.

Công viên thể thao nước chia thành nhiều khu vực với 18 trò chơi hiện đại, bao gồm các trò chơi tương tác mang ý nghĩa khám phá và chinh phục. Đặc biệt, sông lười dài 400m cùng hệ thống bể bơi lớn gợi lên hình ảnh hành trình hóa rồng đầy thú vị.

Bên cạnh đó, siêu tiện ích "Cá chép hóa rồng" này còn có khu vực dành riêng cho thiếu nhi với các trò chơi nhẹ nhàng, an toàn như bể bơi trẻ em, cầu trượt mini, khu vui chơi dưới nước, giúp các con có những giờ vui chơi thỏa thích với các môn thể thao nước, đồng thời góp phần phát triển thể chất toàn diện.

Không chỉ đơn thuần kiến tạo tiện ích giải trí, đại công trình công viên thể thao nước tại CaraWorld còn nhắc nhớ về huyền thoại "Cá chép hóa rồng" trong nét văn hóa của người Châu Á. Hình ảnh cá chép hóa rồng là biểu tượng của sự an lành, sung túc và thịnh vượng, mang đến may mắn, tài lộc cho chủ nhân. Đồng thời, thông qua chuỗi các trò chơi thú vị tại đây, chủ đầu tư KN Cam Ranh tâm huyết mang đến thông điệp truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hãy cứ ước mơ, dám khám phá và vượt thử thách để hoá rồng.

Với khả năng phục vụ lên đến 6.000 khách mỗi lượt, công viên thể thao nước tại CaraWorld hứa hẹn sẽ là điểm đến "must try" thu hút làn sóng lớn du khách đổ về Cam Ranh - Khánh Hòa. Đaị tiện ích này sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2026.

Tận hưởng và khai thác đại tiện ích ngay khi nhận nhà

Ngoài công viên thể thao nước, với nguồn lực tài chính vững mạnh và tâm huyết kiến tạo siêu dự án biểu tượng của Cam Ranh, chủ đầu tư KN Cam Ranh khẳng định loạt đại tiện ích độc đáo của CaraWorld sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động giai đoạn 2025 - 2026. Từ cổng chào CaraWorld biểu tượng, làng hải sản lớn bậc nhất Cam Ranh, quảng trường trung tâm, câu lạc bộ thể thao biển, đến spa center, cafe 360 độ, công viên thú cưng và thể thao ngoài trời, Yumy Foodcourt… hứa hẹn đưa CaraWorld trở thành một điểm đến – trọn thế giới. Khi đó, đại đô thị CaraWorld mang đến cơ hội khai thác sinh lợi nhuận ngay cho gia chủ, không còn nỗi lo dòng tiền, vừa nhận nhà đã đón lộc.

Phối cảnh quảng trường trung tâm CaraWorld mang đến nhịp sống sôi động cho Cam Ranh mới

Theo đại diện chủ đầu tư, thời điểm hoàn thành các đại tiện ích điểm đến trùng với dịp vàn giao nhà phố biển Sông Town năm 2026. Sở hữu ba dòng sản phẩm cao cấp – Pool Townhouse, Riverpool Townhouse và Infinity Townhouse – được thiết kế để mang lại trải nghiệm sống khác biệt; 100% nhà phố biển sở hữu tiện ích hồ bơi, có chỗ đậu xe riêng, bàn giao hoàn thiện nội thất và được tư vấn quản lý vận hành bởi Savills, cư dân Sông Town khi nhận bàn giao có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Phối cảnh nhà phố biển tiểu khu Hy Lạp tại Sông Town trên mặt tiền đại lộ Hồng Ngọc

Ghi nhận thực tế, ngay lần đầu ra mắt, nhà phố biển Sông Town đã gây tiếng vang lớn với hơn 650 nhà phố biển tìm được chủ nhân chỉ sau 72 giờ mở bán, cùng nhiều khách hàng mua số lượng lớn đầu tư tăng giá và cho thuê du lịch.