Từng bán sạch giỏ hàng đợt 1, chưa đầy 2 tháng sau, một dự án “sát vách” Tp.HCM tiếp tục “cháy hàng” giai đoạn 2, hé lộ điều bất ngờ phía sau

Sáng ngày 5/1/2025, tại Bình Dương, dự án căn hộ TT AVIO của Liên danh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group tiếp tục “khuấy động” thị trường phía Nam ngay những ngày đầu năm mới 2025 với sự kiện mở bán giai đoạn 2. Theo đó, kết thúc buổi sáng cùng ngày, dự án thu hút 500 khách hàng tham dự và 150 căn hộ đã có chủ.

Điều đáng nói là trước đó không lâu, vào giữa tháng 11/2024, dự án mở bán giai đoạn 1 và gần 350 căn hộ được giao dịch thành công. Chưa đầy 2 tháng, vào những ngày cận Tết nguyên đán, dự án tiếp tục "sold-out" gần 90% giỏ hàng. Khoảng cách mở bán là khá ngắn nhưng dự án này thu hút được lượng khách đông là điều đáng quan tâm trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn khởi sắc, cho thấy dòng căn hộ giá vừa túi tiền vẫn tạo được sức hút nhất định.

Những ngày đầu năm 2025, sức nóng thị trường dồn về thị trường phía Nam. Ảnh: TB

Được biết, dự án có mức giá từ 1,23 tỉ đồng/căn, tương đương khoảng 30 triệu đồng/m2, là sản phẩm giá mềm hiếm hoi còn xuất hiện tại khu vực Tp.Dĩ An (Bình Dương) – có vị trí cận kề Tp.Thủ Đức (Tp.HCM). Thực tế, sức nóng của TT AVIO đã được dự đoán trước bởi dự án này hội tụ quá nhiều lợi điểm trong bối cảnh thị trường cạn nguồn cung giá vừa túi tiền, chất lượng cao, lại được giãn thanh toán rất tốt.

Cụ thể, Liên danh Nhật chia nhỏ thanh toán và cho người mua được quyền “đàm phán thanh toán” khi mua căn hộ. Khách mua chỉ thanh toán 10% khi kí hợp đồng, tương đương hơn 100 triệu. Sau đó được chia nhỏ tiến độ thanh toán từ 5-10% trong vòng 12 tháng và thời gian tiếp theo chỉ đóng 1% đến khi nhận bàn giao căn hộ. Đáng nói, trong khoảng thời gian thanh toán 1% này, khách hàng được được tự do lựa chọn: không đóng, đóng ít hoặc đóng nhiều theo số tiền % trong giai đoạn, không nhất thiết phải đóng đúng như lịch hợp đồng.

Nếu chọn phương án vay ngân hàng thì TT AVIO được Vietinbank hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị tài sản, thời hạn vay 20-25 năm với lãi suất ưu đãi 6-6,7%. Người trẻ thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng, nếu vay ngân hàng chỉ cần trả góp 8-9 triệu đồng mỗi tháng là sở hữu được căn hộ. Chính nhờ sự hỗ trợ này mà dự án tạo được sức hút từ người mua, “dậy sóng” sức cầu ở 2 giai đoạn mở bán.

Theo ghi nhận, bên cạnh dự án này, cuối năm 2024, đầu năm 2025 thị trường phía Nam liên tục ghi nhận tín hiệu “tốt lành” từ các dự án bung thị trường.

Mới đây, tại Tp.HCM, một dự án căn hộ ở Cát Lái, quận 2 cũ từ lúc “manh nha” ra thị trường đến lúc mở bán chỉ hơn 1 tháng nhưng có đến 80% giỏ hàng giao dịch thành công. Hay, một dự án căn hộ cao cấp tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) kick off ra thị trường hơn 600 căn, giá rumor từ 120 triệu đồng/m2 nhưng chỉ sau một tuần đã hơn 1.000 booking. Tỉ lệ ráp căn sau đó đạt 80-90%.

Có thể thấy, mức độ quan tâm của người mua đến thị trường bất động sản giai đoạn từ cuối năm 2024 đến nay gây bất ngờ bởi lẽ, giữa lúc thị trường chưa phục hồi hoàn toàn nhưng hiệu ứng của người mua lại rất tốt.

Điều này cho thấy, nhu cầu ở và đầu tư vẫn hiện hữu trên thị trường. Trong đó, phân khúc giá vừa tầm tài chính của số đông vẫn được ưa chuộng, dễ hấp thụ. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh nguồn cung mới ra thị trường hạn chế, chi phí giá đầu vào gia tăng càng khiến người mua có động lực để tranh thủ “xuống tiền” ở giai đoạn này.

Chia sẻ mới đây, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam cho hay, trong bối cảnh nguồn cung nhà ở Tp.HCM khan hiếm, giá cao đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu của người mua về thị trường vệ tinh.

Theo bà Giang, nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM trong năm 2024 có sự thu hẹp đáng kể do các vướng mắc pháp lý, chi phí đất đai cao và tâm lý thị trường thận trọng, khiến người mua khó tiếp cận nhà ở giá hợp lý. Các đô thị vệ tinh như Bình Dương nổi lên là giải pháp thay thế với nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, thu hút lượng lớn người mua từ Tp.HCM.

“Trong năm 2024, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương đã tăng trưởng mạnh mẽ. Giá bán tại các khu vực giáp ranh Tp.HCM như Dĩ An và Thuận An dao động từ 30-40 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với nội thành Tp.HCM. Nhiều dự án tại đây không chỉ thu hút người mua để ở mà còn hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn nhờ tiềm năng phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện”, chuyên gia Savills nhấn mạnh.

Các giải pháp về nhà ở vừa túi tiền liên tục được các bộ, ngành đưa ra, điều này cho thấy nhu cầu ở phân khúc này vẫn dồi dào. Mới đây, ngày 2/1/2025, trong văn bản gửi Thủ tướng chính phủ và Bộ Tài nguyên – môi trường, Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) nêu rõ, Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội tạo điều kiện để tăng thêm nguồn cung dự án nhà ở thương mại và sản phẩm nhà ở thương mại trên thị trường, nên rất cần thiết phải quy định cơ chế “ưu tiên chấp thuận dự án thí điểm do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đề xuất thực hiện dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền hoặc dự án nhà ở thương mại trung cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.

Điều này nhằm tái cấu trúc lại thị trường nhà ở thương mại, tăng nguồn cung nhà ở thương mại giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại trung cấp và góp phần kéo giảm giá nhà, để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Có thể thấy, thời gian qua, thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục diễn ra tình trang lệch pha cung – cầu sang các sản phẩm cao cấp, hạng sang; trong khi nguồn cung nhà giá vừa túi tiền ngày càng “thụt lùi”. Do thiếu hụt nguồn cung mới nên gần như dự án nào có sản phẩm ra thị trường, tỉ lệ tiêu thụ rất tốt. Theo các chuyên gia, nếu không cải thiện được nguồn cung đa dạng thì người mua ngày càng ít sự lựa chọn; giá bán bất động sản sẽ tiếp tục đà tăng; những hệ luỵ về lệch pha cung -cầu còn diễn ra trong thời gian tới.