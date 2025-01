Khu đô thị vốn nước ngoài ở Hải Phòng im lìm hàng chục năm rồi về tay doanh nghiệp nội, sắp hồi sinh khi được rót hơn 10.000 tỷ

Nằm tại mặt đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hải Thành (quận Dương Kinh, Hải Phòng) là dự án Khu đô thị Our City (tên gọi cũ). Theo tìm hiểu, Khu đô thị Our City có quy mô hơn 43 ha, do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam khởi công vào năm 2008 và mở bán vào tháng 12/2014.