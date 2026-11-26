Tham dự Lễ công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 tiền đạo Lê Công Vinh – chủ nhân ba danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007) – vừa bày tỏ quan điểm cá nhân nghiêng về Nguyễn Đình Bắc trong cuộc đua giành Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Công Vinh đặt niềm tin vào tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN), song cũng nhấn mạnh đây là góc nhìn riêng và mỗi người có thể có cách đánh giá khác nhau.

"Về cầu thủ mà có thể năm nay đạt Quả bóng vàng thì theo tôi nghĩ, với bản thân tôi, có lẽ là người sau khi nghỉ bóng đá, tôi không biết là người khác thế nào, nhưng với tôi là tôi gần như là không bỏ sót một trận đấu nào từ giải hạng Nhất đến giải V.League và các đội trẻ của Việt Nam, bất cứ trận đấu nào tôi cũng xem.

Và để xứng đáng, nếu cho tôi bình chọn với quan điểm của tôi, thì năm nay không ai xứng đáng hơn Đình Bắc. Tại sao tôi nói điều đó? Vì ở câu lạc bộ, Đình Bắc cũng câu lạc bộ rất mạnh và có rất nhiều cầu thủ Tây, nhưng Đình Bắc vẫn thể hiện được cái khả năng của mình ở câu lạc bộ và luôn được xuất phát ở đội hình chính.

Và thứ hai nữa rằng là ở cấp độ U23 thì Đình Bắc cũng đã đóng góp cho chúng ta ở chiến tích hạng ba của châu Á vừa rồi. Và đội tuyển quốc gia, Đình Bắc cũng là một trụ cột mà chúng ta cũng nói là không thể thay thế. Ở đó có Xuân Son, ở đó có Hoàng Hên, ở đó có những cầu thủ ngoại, nhưng Đình Bắc vẫn là nhân tố chính ở trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Và xét tổng thể tất cả mọi thứ về câu lạc bộ, về U23, đội tuyển quốc gia và những cái trận đấu của Đình Bắc trong năm qua, thì tôi nghĩ rằng là không ai xứng đáng hơn cả, nếu xét về tổng thể. Đó là quan điểm của tôi, còn quan điểm của người khác thì tôi không biết, nhưng với quan điểm của tôi thì tôi nghĩ như vậy".

(Công Vinh chia sẻ về danh hiệu QBV (Video: Lan Di)

Nhận định của Lê Công Vinh trước thềm cuộc đua Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn được chú ý, với danh sách 21 đề cử. Sau khi giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025 (xếp sau Nguyễn Hoàng Đức), Nguyễn Đình Bắc tạo dấu ấn đậm nét ở cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn cấp câu lạc bộ trong năm 2026.

Công Vinh tham dự Lễ công bố giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC)

Ở cấp độ đội tuyển, tiền đạo này góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam, đồng thời thâu tóm cú đúp giải cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải đấu. Trước đó, anh cũng giành Huy chương đồng cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 và sở hữu danh hiệu Vua phá lưới. Trên mặt trận quốc nội cùng CLB Công an Hà Nội, Nguyễn Đình Bắc giành chức vô địch V-.League 2025/26 và Siêu Cúp Quốc gia 2026, đóng góp 10 bàn thắng tại V.League, góp mặt trong Đội hình tiêu biểu và nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Dù những đóng góp nổi bật giúp Nguyễn Đình Bắc trở thành cái tên sáng giá trong nhận định của Lê Công Vinh, kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2026 vẫn phụ thuộc vào đánh giá và lá phiếu từ giới chuyên môn, báo chí cùng hội đồng bình chọn.