Mới đây, Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ niềm vui trong công việc tiếp thị liên kết (affiliate). Vợ NSND Công Lý đăng tải hình ảnh một khách hàng mua chiếc xe máy có giá trị 42 triệu đồng, mang về khoản hoa hồng ước tính 256.000 đồng.

Kèm theo hình ảnh, Ngọc Hà hào hứng viết: "Chắc không ai trêu em đâu nhờ. Chuyện vui quá. Em thấy có khách mua xe máy. Em vui quá trời. Khách đó là ai em không quen biết nhưng cho em xin gửi lời tình cảm đến quý khách ạ".

Dù không quen biết người mua, cô vẫn gửi lời cảm ơn đầy thân tình đến khách hàng. Khoản hoa hồng hơn 250.000 đồng có thể không quá lớn so với giá trị đơn hàng, nhưng khiến Ngọc Hà vui mừng bởi đây là thành quả từ hoạt động tiếp thị liên kết trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, vợ NSND Công Lý thường xuyên chia sẻ các sản phẩm được giới thiệu qua hình thức affiliate. Những bài đăng gần gũi, cách thể hiện hài hước của cô cũng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Từ đầu năm 2026, Ngọc Hà bắt đầu thử sức với công việc tiếp thị liên kết trên các nền tảng thương mại điện tử. Trước đó, cô từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông văn hóa - giải trí, đồng thời hoạt động với vai trò KOL (người có sức ảnh hưởng) và nhà sáng tạo nội dung. Sau biến cố sức khỏe của NSND Công Lý, Ngọc Hà nghỉ công việc văn phòng để dành thời gian đồng hành, chăm sóc chồng.

Theo chia sẻ được báo chí ghi nhận, chỉ sau khoảng 2 tháng bắt đầu gắn link bán hàng, Ngọc Hà đã công khai khoản thu nhập hơn 31 triệu đồng. Sau khoảng 3 tháng, cô cho biết doanh thu đạt khoảng 62 triệu đồng. Người đẹp thường giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng, đồ gia dụng, quần áo và những mặt hàng có mức giá bình dân.

Tuy nhiên, thu nhập của cô cũng thay đổi thường xuyên vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngọc Hà từng thẳng thắn cho biết áp lực tài chính là một trong những động lực khiến cô chăm chỉ với công việc mới.

Cô cũng bác bỏ suy nghĩ rằng người nổi tiếng chỉ cần có lượng người theo dõi lớn là dễ dàng bán được hàng. Theo cô, để duy trì nguồn thu, người làm affiliate vẫn phải dành thời gian tìm hiểu thị trường, lựa chọn sản phẩm phù hợp và xây dựng uy tín với khách hàng.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)