Coteccons (CTD) làm dự án bất động sản đầu tiên với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, đối tác Lê Phong có gì đáng chú ý?

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) đã hợp tác đầu tư và phát triển dự án The Emerald 68 - Dự ăn căn hộ tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An (Bình Dương) với Lê Phong.

The Emerald 68 là dự án đầu tiên Coteccons trong vai trò nhà phát triển.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thuộc phân khúc trung cao cấp, nằm trên khu đất có diện tích gần 8.000 m2, tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Bình Dương và đường Vĩnh Phú 16, cách TP HCM khoảng 1 km, sát địa phận TP Thủ Đức.

Tòa căn hộ gồm một khối với hai block, cao 39 tầng nổi với gần 800 căn hộ 1-3 phòng ngủ, sở hữu chuỗi tiện ích nội khu hoàn chỉnh từ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, mua sắm...

Theo chủ đầu tư, The Emerald 68 đã hoàn thiện giấy chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/500 và giấy phép xây dựng.

Coteccons và Lê Phong cùng đơn vị thiết kế thi công Unicons cam kết sẽ hoàn thành dự án The Emerald 68 và bàn giao đúng tiến độ, dự kiến trong năm 2026.

Tập đoàn Lê Phong thành lập tháng 10/2020, có trụ sở chính tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương là thành viên thuộc hệ sinh thái Lê Phong Group của doanh nhân Bùi Ngươn Phong (SN 1972). Lê Phong Group dù khá kín tiếng nhưng đã triển khai nhiều dự án nhà phố thương mại, khu đô thị và căn hộ cao cấp, có thể kể như dự án The Emerald Golf View, dự án Thiên An Origin Thuận An, dự án nhà phố Rich Town An Phú. Ngoài ra, trong phân khúc nhà ở xã hội, hệ sinh thái Lê Phong Group cũng là đơn vị phát triển Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, Bình Dương.

Tập đoàn Lê Phong hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm ban đầu thành lập, Tập đoàn Lê Phong có vốn điều lệ 368 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong góp 79%, bà Trần Thị Hà góp 5% và ông Bùi Ngươn Phong góp 16% còn lại.

Trong tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Lê Phong đã tăng vốn lên 568 tỷ đồng.

Theo Báo Lao Động, bức tranh tài chính tại Tập đoàn Lê Phong có nhiều điểm đáng chú ý. Đơn cử, có thời điểm 97% tài sản của Tập đoàn Lê Phong là khoản phải thu ngắn hạn.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản Tập đoàn Lê Phong khoảng 561 tỷ đồng trong đó, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 546 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (tương ứng với khoảng 97% tổng tài sản).

Kết thúc năm 2022, nợ phải trả Tập đoàn Lê Phong còn 192 tỷ đồng, tăng thêm 122 tỷ đồng sau 12 tháng. Tất cả đều là phải trả người bán ngắn hạn, Tập đoàn Lê Phong không ghi nhận nợ vay tài chính.

Hai năm gần nhất, Tập đoàn Lê Phong đều không ghi nhận doanh thu, đồng thời báo lỗ sau thuế mỗi năm vài chục triệu đồng.

Sức khoẻ tài chính của công ty mẹ là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong (Công ty Lê Phong) cũng không khả quan hơn. Công ty Lê Phong còn được biết đến là chủ đầu tư dự án The Emerald Golf View (mặt tiền đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương).

Kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Lê Phong đạt khoảng 92 tỷ đồng, giảm 87% so với năm 2021. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kì lãi hơn 20 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản Công ty Lê Phong có khoảng 3.186 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 65% tổng tài sản với 2.056 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ vay tài chính Công ty Lê Phong từ hơn 600 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021 tăng nhanh lên 945 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Tương ứng, nợ vay tài chính doanh nghiệp tăng thêm 54% sau 1 năm.

Doanh nhân Bùi Ngươn Phong là người đã mua lại 99,672% cổ phần của Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế, công ty con của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vào quý I/2021. Sau đó ít lâu, ông Nguyễn Bá Dương, cựu Chủ tịch Coteccons đã mua lại 50% vốn tại Song Hỷ Quốc Tế từ ông Bùi Ngươn Phong.

Được biết, Song Hỷ Quốc tế là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Aster Garden Towers tại số 19/2a Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng diện tích 1,98ha với vốn vốn đầu tư vào khoảng 2.000 tỷ đồng. Quy mô thiết kế gồm 1.656 căn hộ và 24 căn thương mại dịch vụ và văn phòng.

Ngoài Tập đoàn Lê Phong, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong, ông Phong còn đang là người đại diện pháp luật DNTN Thương mại dịch vụ Lê Phong, Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển nhà Vạn Thịnh Phát và Công ty TNHH Bất động sản Hiền Phúc.