COVID-19: Châu Á thận trọng với XBB.1.16

Năm ca mắc COVID-19 chủng XBB.1.16 đã được xác định tại thành phố này thông qua công tác giám sát. Giám đốc bộ phận giám sát, dịch tễ học và tiêm chủng của Văn phòng Y tế Jarkata Ngabila Salama cho rằng không loại trừ khả năng XBB.1.16 là nguyên nhân thúc đẩy số ca tăng cao.



Ấn Độ, nơi XBB.1.16 đã khá phổ biến, hôm 21-4 cũng vừa báo cáo số ca khá cao là 11.692 trong 24 giờ trước đó. Trước đó cũng có khá nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác báo cáo về biến chủng phụ này như Thái Lan, Singapore, Hồng Kông - Trung Quốc…

Người dân đi qua bức tranh tường về phòng chống COVID-19 trên đường phố Mumbai - Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Hầu hết các quốc gia thận trọng nhưng lạc quan, trong đó Ấn Độ tin tưởng rằng làn sóng sẽ hạ nhiệt trong 10-12 ngày tới. Bộ Y tế Indonesia, Singapore, Thái Lan… đều trấn an người dân rằng số ca tăng nhưng hầu hết chỉ bệnh nhẹ. Các quốc gia đều khuyên người dân tiêm ngừa COVID-19 đủ các mũi được khuyến nghị.

Trong báo cáo COVID-19 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố sáng 21-4 (giờ Việt Nam), toàn cầu gần 2,85 triệu ca mắc mới và 17.877 ca tử vong mới được báo cáo trong chu kỳ 28 ngày gần nhất.



Đa số các nơi giảm nhưng lại tăng mạnh ở một số nước từ Trung Đông qua Nam Á đến Đông Nam Á, tăng cục bộ ở một số nước châu Âu, Mỹ Latin, châu Phi. Trong đó, khu vực dịch tễ Đông Nam Á tăng tới 654% số ca mắc mới, Đông Địa Trung Hải tăng 96%.

Nhóm tư vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus (TAG-VE) của WHO đã thêm XBB.1.16 vào danh sách "biến chủng được quan tâm" cùng với XBB.1.5, mức cao hơn so với "biến chủng đang được theo dõi" (VUM), do XBB.1.16 cho thấy khả năng lây lan và thoát miễn dịch cao, dù không có bằng chứng về thay đổi độc lực.



TAG-VE đang đánh giá chi tiết về XBB.1.16 và sẽ công bố khuyến nghị chính thức trong vài ngày tới.