CSGT tăng cường xử phạt lỗi giao thông mà nhiều người đi xe máy mắc phải: 14 triệu người dân chú ý!

Ngày 18/9, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết lực lượng chức năng sẽ siết chặt việc xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện lưu thông trên vỉa hè. Đây là hành vi vi phạm giao thông diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường đông đúc, đặc biệt trong giờ cao điểm, chủ yếu liên quan đến xe máy.

Trước đó, ngày 17/9, trong quá trình tuần tra tại các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ (phường Bến Thành), nhiều trường hợp xe máy chạy trên vỉa hè đã bị CSGT phát hiện và xử phạt. Người vi phạm đều thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

PC08 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định: chạy đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn, không vi phạm nồng độ cồn... Việc đi xe trên vỉa hè không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây mất an toàn cho người đi bộ.

Đội CSGT Bến Thành xử phạt xe máy leo vỉa hè ngày 17/9. Ảnh: Báo NLĐ

Đáng chú ý, từ ngày 16/9, Đội CSGT An Sương (PC08) đã triển khai hình thức nộp phạt qua chuyển khoản hoặc quét mã QR thay cho tiền mặt. Hình thức này áp dụng đối với các vi phạm có mức phạt dưới 500.000 đồng (cá nhân) và 1 triệu đồng (tổ chức), không kèm hình thức xử phạt bổ sung. Người vi phạm chỉ cần dùng điện thoại quét mã để nộp phạt trực tiếp vào tài khoản của Công an TP.HCM, sau đó sẽ nhận ngay biên lai điện tử.

Theo PC08, phương thức thanh toán điện tử giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch, đảm bảo an toàn, đồng thời là bước tiến trong tiến trình chuyển đổi số của ngành công an.

Bên cạnh các giải pháp quyết liệt của lực lượng CSGT, sự tham gia tích cực từ người dân sẽ góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phòng CSGT, Công an TP.HCM trân trọng kêu gọi toàn thể Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tích cực phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp qua số điện thoại, hộp thư điện tử sau:

Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;

Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;

Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;

Hoặc Trang Zalo official "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh" để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dân số TP.HCM hiện hơn 14 triệu người.







