CSGT TP HCM sẽ tăng cường xử phạt một lỗi mà người đi xe máy vi phạm nhiều

18-09-2025 - 11:34 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tình trạng xe máy đi trên vỉa hè thường xảy ra ở những tuyến đường có đông xe và các giờ cao điểm.

Sáng 18-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết sẽ tăng cường xử phạt xe đi trên vỉa hè.

CSGT TP HCM sẽ tăng cường xử phạt một lỗi mà người đi xe máy vi phạm nhiều- Ảnh 1.

Đội CSGT Bến Thành xử phạt xe máy leo vỉa hè.

Thực tế cho thấy tình trạng vi phạm xảy ra ở những tuyến đường có đông xe và các giờ cao điểm. Người phạm chủ yếu chạy xe máy. "Khi được hỏi, hầu hết người dân đều đưa ra lý do là đường đông nên leo vỉa hè để di chuyển cho nhanh hơn" - đại diện PC08 nói.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, đối người đi xe máy, lỗi đi trên vỉa hè (trừ khi để vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm điểm giấy phép lái xe. 

Tại Đội CSGT Bến Thành (thuộc PC08), từ đầu năm 2025 đến nay, Đội đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 115 trường hợp vi phạm.

Chiều 17-9, Đội CSGT Bến Thành tuần tra trên một số tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ (phường Bến Thành) đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp người dân chạy xe máy đi trên vỉa hè. Các trường hợp vi phạm đều nhận thức được hành vi và cam kết không tái phạm.

Đại diện PC08 khuyến cáo người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khi tham gia giao thông trên đường phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, thực hiện việc đội mũ bảo hiểm, quy định về nồng độ cồn,...

Tại Hội nghị Thành ủy TP HCM lần 4 (mở rộng) vào ngày 15-9, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết sau một thời gian, tình trạng xe leo lề lại tái diễn.


Theo Anh Vũ

Người lao động

