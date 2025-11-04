Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT TP HCM sẽ vào tận trường học để kiểm tra xe máy

04-11-2025 - 21:17 PM | Xã hội

Lực lượng CSGT TP HCM sẽ tăng cường tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

Ngày 4-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết đã tổng kiểm tra bãi xe của các trường học và xung quanh trường học.

Đại diện PC08 đánh giá dù tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã giảm, song vẫn còn trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển xe có dung tích xi-lanh trên 50 cc tham gia lưu thông trên đường.

CSGT TP HCM sẽ vào tận trường học để kiểm tra xe máy- Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn cho lứa tuổi học sinh; ngày 4-11, các Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đồng loạt phối hợp cùng Công an cấp xã tổ chức kiểm tra bãi xe của các trường học.

CSGT TP HCM sẽ vào tận trường học để kiểm tra xe máy- Ảnh 2.

CSGT TP HCM vào tận bãi xe trường hợp để kiểm tra

Thậm chí, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cả trong cốp xe nhằm ngăn chặn việc cất giữ các hung khí hay hay việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn dưới sự chứng kiến của học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường.

CSGT TP HCM sẽ vào tận trường học để kiểm tra xe máy- Ảnh 3.

Các cốp xe máy cũng được kiểm tra

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh. Ngoài ra, đồng loạt kiểm tra, rà soát các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe", cơ sở sản xuất, chế tạo, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn.

Nữ tài xế sinh năm 1987 ở Hà Nội bị xử phạt 19 triệu đồng vì hành vi này


Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc Nổi bật

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào? Nổi bật

Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa lớn tới 600 mm, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng

Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa lớn tới 600 mm, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng

21:18 , 04/11/2025
Bộ Quốc phòng có thêm Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm Thứ trưởng

21:13 , 04/11/2025
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiết lộ hiện tượng trước khi tường Hoàng thành sập

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiết lộ hiện tượng trước khi tường Hoàng thành sập

21:08 , 04/11/2025
Lan truyền tin đồn "trộm tài sản công ty, giải thích không ai tin nên tự tử": Công an làm rõ sự thật

Lan truyền tin đồn "trộm tài sản công ty, giải thích không ai tin nên tự tử": Công an làm rõ sự thật

21:01 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên