Nữ tài xế sinh năm 1987 ở Hà Nội bị xử phạt 19 triệu đồng vì hành vi này

Ngày 3/11, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Tây Hồ, Hà Nội).

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông

Theo đó, ngay sau khi đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công (TP. Hà Nội) được lan truyền trên mạng xã hội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đã xác định người điều khiển phương tiện là chị V.T.O. (SN 1987, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2, chị O. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi đi ngược chiều là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nâng cao ý thức, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.