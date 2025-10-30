Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

52 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

30-10-2025 - 22:45 PM | Sống

Thêm nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ.

Trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương đã liên tiếp cập nhật danh sách các phương tiện bị xử lý phạt nguội do vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là lỗi vượt đèn đỏ.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên), từ ngày 20/10 đến 26/10, qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý phạt nguội.

Trong đó, 8 phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ gồm các biển số sau:89A-640.47; 17A-377.34; 17A-279.58; 29A-500.09; 17H-039.44; 14C-425.20; 30E-611.18; 17A-056.78.

52 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Thêm nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã công bố danh sách 44 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống giám sát.

Tất cả các phương tiện này đều bị ghi nhận hành vi vượt đèn đỏ, bao gồm các biển số:

99A-236.56; 30E-208.03; 99E-000.05; 30M-075.49; 99A-405.41; 99A-749.54; 30K-432.44; 30A-330.00; 12A-012.93; 30A-789.02; 98A-617.14; 98A-456.23; 98A-449.73; 89C-283.99; 98C-206.40; 35A-300.81; 98A-308.05; 98A-577.02; 98C-217.68; 30V-7391; 98R-015.56; 99C-058.95; 98A-829.68; 98A-128.05; 14A-009.10; 12A-280.81; 98H-046.14; 98H-038.39; 18A-005.09; 98A-346.81; 19A-463.39; 99A-420.57; 99A-760.35; 98A-463.11; 30E-269.97; 30K-951.95; 98A-845.75; 98A-663.70; 98A-797.47; 17C-106.92; 15K-589.99; 98A-403.85; 98A-663.66; 98A-341.09.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

