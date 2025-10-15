Loạt xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, trong tuần qua, từ ngày 6/10 - 12/10/2025 đã phát hiện 21 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, phần lớn là lỗi vượt quá tốc độ quy định với 16 trường hợp và lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là 5 trường hợp. Danh sách cụ thể như sau:

1. Phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (5 trường hợp):

89A-055.16

89A-688.33

89A-346.94

89A-389.77

89A-290.10

2. Phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ quy định (15 trường hợp):

15K-715.76

29A-086.55

30F-597.47

30K-296.73

30K-302.16

34A-961.16

34A-982.86

34C-407.80

89H-074.06

98C-307.77

17D-010.81

18C-137.23

88A-173.51

89A-449.33

89A-559.87

99A-852.32

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025; người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Cũng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Người điều khiển và chủ phương tiện có tên trong danh sách trên cần chủ động đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết vi phạm theo quy định. Khi đến làm việc, đề nghị mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.