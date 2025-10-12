Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

12-10-2025 - 22:24 PM | Sống

Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 16/8/2025 đến ngày 20/9/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, trong thời gian từ ngày 16/8/2025 đến ngày 20/9/2025 đã phát hiện 482 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

482 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

Trong danh sách trên, lỗi vi phạm phổ biến nhất là phương tiện “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” và “rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái”. Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Ngoài ra, cũng theo Nghị định 168, người điều khiển ôtô rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng; người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

