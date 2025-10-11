Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

127 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng

11-10-2025 - 10:20 AM | Sống

Nhiều phương tiện vi phạm lỗi quá tốc độ tại các tỉnh thành trong thời gian qua đã được hệ thống camera giám sát và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi lại.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, từ ngày 16/9 đến 30/9/2025, đã ghi nhận 87 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát. Trong đó, có 27 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ gồm:

70C - 153.13

65A - 297.18

51D - 664.76

47H - 073.15

51A - 364.96

61C - 521.88

47C - 130.06

66F - 005.54

61H - 157.80

93A - 015.45

61C - 623.18

88C - 186.50

93A - 090.61

51L - 533.51

29K - 071.52

51A - 078.38

51L - 404.24

50E - 151.18

51M - 165.64

93A - 353.27

60C - 656.12

51K - 615.62

48C - 111.43

51K - 393.59

60H - 314.18

37C - 535.80

50E - 190.10

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng thông báo, từ ngày 26/9 - 02/10/2025 đã phát hiện 90 phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

29B-616.67; 29C-967.23; 29D-544.03; 29H-901.29; 30G-286.49; 30L-059.65; 30L-753.71; 30L-982.92; 30M-782.18; 34A-348.04; 51C-673.40; 98A-461.45; 98A-686.57; 98A-696.17; 98B-037.30; 98B-162.76; 98D-014.44; 98H-015.91; 99A-355.39; 99A-673.67; 99A-687.23; 99A-774.56; 99A-823.54; 99A-837.58; 99A-851.44; 99A-952.07; 99C-290.50; 99F-008.17; 14A-490.98; 29C-203.44; 29E-348.24; 29H-448.78; 29LD-056.60; 30A-904.08; 30L-537.58; 30L-878.89; 34C-120.02; 34F-004.91; 34R-001.92; 51F-818.85; 89A-665.72; 98C-207.83; 98H-060.76; 99A-339.80; 98A-458.09; 99A-462.95; 99B-084.12; 99B-092.67; 99E-011.52; 99LD-031.07; 99LD-024.72; 99RM-003.35; 99B-074.84; 99A-778.40; 99A-436.34; 30E-107.32; 30H-183.30; 30K-210.87; 29H-615.46; 30E-863.23; 30L-315.92; 29H-918.95; 99A-651.75; 29K-278.16; 89E-000.42; 98C-338.27; 99A-787.13; 29E-000.66; 89H-039.92; 18A-465.42; 30K-181.67; 30K-738.61; 30M-054.28; 30M-484.27; 30M-576.43; 99C-222.33; 17D-010.86; 29D-507.27; 30K-437.87; 17A-034.81; 89H-087.22; 29E-120.15; 29H-626.76; 15A-985.39; 98C-350.35; 30H-516.02; 99C-215.03; 99A-228.04; 29H-858.46; 99A-576.38.

127 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi mức phạt lên tới 8 triệu đồng- Ảnh 1.

Ô tô chạy quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, từ ngày 15-21/9, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 38 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, lỗi vượt quá tốc độ quy định chiếm nhiều nhất với 28 trường hợp, danh sách cụ thể gồm: 

17A-42042; 17H-03083; 17A-05279; 17A10024; 98K-3994; 90C-12306; 20A-86827; 89A-16011; 89A-19065; 90A-27851.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Người điều khiển và chủ phương tiện có tên trong danh sách trên cần chủ động đến Phòng CSGT các tỉnh để giải quyết vi phạm theo quy định. Khi đến làm việc, đề nghị mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

