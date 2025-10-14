Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-10-2025 - 10:43 AM | Sống

Nhiều xe mang biển số TP.HCM được ghi nhận vi phạm phạt nguội tại Đồng Nai, Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian từ 16/9 đến 30/9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp vi phạm bị phạt nguội. Đáng chú ý, trong số đó có không ít phương tiện mang biển số TP.HCM vi phạm các lỗi sau:

Loạt xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ:

61K - 388.09; 54T - 1849; 50E - 173.32; 50H - 735.29; 50G - 001.18; 51F - 217.56; 61K - 377.15; 61A - 475.92; 54Z - 6715; 51A - 482.07; 51L - 4434; 61E - 033.01; 51A - 899.86; 61H - 153.73; 61K - 388.88; 51B - 350.45; 51L - 937.34; 51L - 909.19; 51A - 591.98; 51D - 811.19; 60A - 416.04; 51G - 590.41; 61K - 523.65; 50E - 167.29; 61K - 623.59; 61K - 387.03; 61K - 102.75; 61H - 103.58; 50RM - 49.43; 51D - 623.34; 61C - 192.60;

Phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ:

51D - 664.76; 51A - 364.96; 61C - 521.88; 61H - 157.80; 61C - 623.18; 51L - 533.51; 51A - 878.06; 51L - 404.24; 50E - 190.10; 51M - 165.64; 51K - 615.62; 51K - 393.59;

Từ 01/9/2025 đến 15/9/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ghi hình và xử phạt nguội nhiều trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ. Trong danh sách có một số xe mang biển số TP.HCM vi phạm trên các tuyến quốc lộ như sau:

Tuyến Quốc lộ 1

- Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h:

61F1-409.85; 59F1-096.81

- Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h:

72A-757.12

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây: 

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

469 xe có biển số sau vi phạm trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 45 và Quốc lộ 10 nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ

Nữ ứng viên PGS Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Là người Hải Phòng, từng có 5 năm học ở Pháp để lấy bằng Tiến sĩ Nổi bật

Nhận được 2 thông báo này, Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Nhận được 2 thông báo này, Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập Nổi bật

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư

10:38 , 14/10/2025
12 con giáp làm nghề gì dễ giàu nhất? Tý hợp tài chính, Sửu dạy học, riêng Thìn toàn công việc cực ngầu

12 con giáp làm nghề gì dễ giàu nhất? Tý hợp tài chính, Sửu dạy học, riêng Thìn toàn công việc cực ngầu

10:34 , 14/10/2025
Cậu bé lớp 3 được 1,29 triệu người lạ bầu làm lớp trưởng: Cuộc bình chọn khó tin nhất MXH!

Cậu bé lớp 3 được 1,29 triệu người lạ bầu làm lớp trưởng: Cuộc bình chọn khó tin nhất MXH!

10:19 , 14/10/2025
3-6 giờ tới, Hà Nội có thể mưa dông lớn, xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

3-6 giờ tới, Hà Nội có thể mưa dông lớn, xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

10:14 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên