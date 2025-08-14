Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14-08-2025 - 09:59 AM | Sống

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an các tỉnh đã công bố danh sách phạt nguội thời gian gần đây, trong đó có nhiều xe máy và ô tô vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, trong tuần từ ngày 4/8/2025 đến ngày 11/8/2025, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ đã ghi nhận 28 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), cụ thể:

30H-15322; 89A-05351; 17B3-10125; 19A-83057; 89A-28145; 17B9-22503; 89A-19570; 89A-38499; 17B9-37167; 30K-89555; 89D-01518; 17B7-41514; 89C-355.55; 17MD2-67183; 17B9-10179; 17B9-50971; 17AK-03106; 17B2-67377; 17B6-69539; 17B7-55456; 17B9-23430; 17B3-64626; 17B9-36298; 15K-21395; 17B3-39368; 60A-10316; 30H-31255; 29K-15385

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng thông báo, trong tuần đầu tháng 8, từ 01/8/2025 đến 08/8/2025 đã phát hiện 87 trường hợp xe ô tô và xe máy vi phạm lỗi vượt đèn đỏ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ô tô vượt đèn đỏ - 62 trường hợp

98A-268.52; 98A-779.71; 30K-135.93; 29M-8996; 98C-206.58; 12A-109.50; 19C-144.70; 98C-205.44; 30E-644.26; 98A-400.28; 34A-582.94; 98A-832.00; 98A-262.31; 30H-936.09; 98C-082.13; 98B-080.21; 98C-307.77; 99A-153.19; 98C-260.10; 99A-088.96; 12C-055.82; 30L-342.56; 99A-444.07; 99A-194.31; 98A-777.52; 30F-052.30; 99A-389.34; 61C-305.31; 30M-548.57; 12A-245.47; 99A-303.43; 14A-511.74; 89A-530.75; 14A-788.87; 29D-213.28. 12C-081.93; 99A-829.89; 99A-617.15; 99A-807.49; 99A-699.36; 99A-799.10; 11A-034.55; 98A-685.52; 99A-683.88; 99B-066.93; 98B-154.84; 99C-301.93; 99C-097.09; 99A-834.24; 99A-221.09; 30G-043.24; 99A-554.11; 99A-624.72; 34A-903.46; 98C-338.46; 99A-370.60; 98A-216.18; 99C-050.21; 99A-716.52; 98A-713.31; 34A-777.79; 99A-231.97

2. Mô tô vượt đèn đỏ - 25 trường hợp

98B3-624.88; 12H1-373.59; 98M1-235.38; 98M1-080.56; 98D1-874.18; 98D1-440.42; 98D1-580.18; 99D1-258.10; 98K1-123.23; 98M1-277.41; 98B3-875.98; 98H1-080.36; 98B3-014.15; 98M1-314.45; 98B1-802.40; 98B1-284.60; 98K1-150.05; 98M1-013.05; 98M1-177.55; 98L1-203.36; 98B3-534.22; 98K1-204.33; 98B3-318.48; 98B3-502.66; 98B3-350.94.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng thông báo danh sách các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ trên địa bàn từ ngày 15/7/2025 đến ngày 31/7/2025. Trong đó có 47 trường hợp vượt đèn đỏ như sau:

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

162 xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

Các phương tiện trong danh sách trên đều vi phạm lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” (vượt đèn đỏ). Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Nguyên An

