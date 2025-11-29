CSGT TPHCM truy tìm chủ tài khoản Tiktok "Tuấn Duy"

Ngày 29-11, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang xác minh clip thiếu niên chạy xe máy che biển số trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Xe máy nghi độ chế, che biển số chạy trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Trước đó, mạng xã hội Tiktok "Tuấn Duy" chia sẻ clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy trên đường Phú Châu. Đáng nói, xe máy này đã dùng khẩu trang che biển số.

Theo tìm hiểu, đây là clip do chính chủ tài khoản đăng tải, nội dung "Xe chở đá lấy ra chạy thử". Đến 11 giờ ngày 29-11, trang Tiktok này đã bị khóa lại.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe và điều khiển xe này sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ô tô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 6 điểm trên giấy phép lài xe.

Ngày 12-11, Cục CSGT - Bộ Công an khẳng định việc che biển số xe là hành vi cố ý vi phạm nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số xe để thực hiện hành vi phạm tội, tránh bị truy tìm.

Cục CSGT sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi gồm: Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước...