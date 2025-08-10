CSGT xác minh chủ ô tô Mercedes gắn nơ hồng che biển số

Ngày 9-8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Cục đang xác minh, tìm chủ ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30F-443.xx, do có hành vi dán chiếc nơ to che khuất một phần biển kiểm soát khi di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội).



Chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes dán nơ hồng làm che khuất một phần biển số- Ảnh: Cục CSGT

Qua xác minh ban đầu, Cục CSGT xác định chủ phương tiện nêu trên là chị N.T.H. (trú tại xã Mê Linh, Hà Nội). Qua đó, lực lượng CSGT đã yêu cầu chủ phương tiện tới trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7 làm việc.

Theo Cục CSGT, tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.







