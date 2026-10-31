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CSGT yêu cầu 1397 chủ phương tiện trong danh sách dưới đây nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Phòng CSGT công an tỉnh đề nghị các chủ phương tiện nhanh chóng liên hệ để nộp phạt theo quy định.

Trong tuần qua, Công an TP Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên đã thông báo danh sách phạt nguội. Cụ thể, từ ngày 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Bên cạnh đó, từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 817 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT các tỉnh, thành phố đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

34A-157.01

20C-278.04

30A-058.23

29H-731.16

15A-810.99

30K-368.34

89A-038.73

89A-090.54

89A-163.60

89A-399.83

89A-693.42

89C-316.01

29AG-394.74

34F1-358.89

89B2-032.01

14A-154.19

89B-222.88

89G-002.60

89A-837.00

14H-117.05

89H-116.60

15A-958.12

30H-503.72

97C-039.76

15H-182.97

15A-430.58

89A-044.45

15K-257.55

15B-432.54

17H-036.26

99B-164.63

30B-112.28

15K-572.16

17A-504.95

17A-785.67

89A-162.94

30K-209.43

90H-047.28

17H-038.43

18A-603.51

89A-777.30

36K-210.27

34A-740.44

89H-188.74

17H-032.01

36A-619.90

15A-351.62

35H-104.53

17A-516.83

35A-583.42

30M-081.95

29H-114.25

34A-758.57

29E-629.75

30F-230.53

17H-061.22

90A-253.98

51F-439.90

35H-104.59

18A-058.50

35H-070.37

17C-155.57

17A-584.23

89A-834.63

17C-146.46

17A-440.10

30L-355.78

12H-062.17

30G-168.83

34C-297.03

17A-579.04

89A-610.41

35H-156.08

17A-268.44

25A-043.21

17A-046.75

89A-919.99

17A-465.02

89A-911.46

17C-168.04

89A-466.46

89A-449.09

34A-272.61

89C-299.49

17A-510.29

17A-348.85

30M-272.86

34A-396.97

89B-229.89

29E-193.35

15K-052.89

15B-414.21

35H-041.39

29E-796.70

15C-412.15

38A-712.75

29E-203.52

36B-459.82

14A-450.44

30B-191.66

72C-057.19

18A-259.52

34C-445.80

17A-437.52

89A-885.14

35A-667.42

34C-269.37

17C-065.85

17A-706.71

30A-472.02

89C-329.75

30K-663.58

89H-132.90

17C-105.42

18C-074.45

17C-091.31

60A-211.11

30H-215.68

34A-255.56

17A-433.40

89C-247.17

98B-025.28

18H-012.07

30E-721.93

89AA-639.83

35A-732.07

89A-161.17

30K-211.04

34A-676.54

89H-130.32

30F-541.92

88B-084.13

34RM-016.71

15H-332.08

29H-170.42

17C-141.93

17C-042.39

17A-708.61

34C-330.18

17C-213.54

18A-223.64

18A-727.40

15A-721.77

17A-387.56

36A-655.48

20A-866.16

17B-027.60

30K-156.88

35H-074.46

30H-544.10

92A-141.93

30F-537.51

34A-472.83

89A-646.18

17C-158.51

29E-616.31

34A-536.82

30L-376.61

29E-838.91

90A-056.61

89H-138.90

89A-169.05

36C-292.85

15H-334.40

89A-780.49

15A-890.24

15A-337.12

18A-742.75

89A-273.58

30E-150.78

30E-002.90

89A-484.52

89A-779.17

34A-206.63

90C-085.31

89A-354.59

29KT-011.20

90A-128.06

17A-602.82

89A-316.22

15A-036.44

30G-972.46

18A-283.57

18B-028.65

17A-558.18

30K-923.28

15A-447.41

18B-025.67

15A-430.53

34A-898.70

15K-143.81

17A-711.46

35A-503.07

89A-459.53

15B-356.81

15H-290.73

15B-378.34

89C-332.22

14C-373.44

30A-310.89

90A-224.05

89A-811.66

30B-559.55

15H-317.72

34A-801.46

89A-658.51

29E-808.95

30L-301.05

18A-452.59

14H-147.42

89A-528.19

15LD-012.50

17C-133.27

17A-198.53

89A-616.86

17A-044.25

17A-504.36

17A-122.76

17A-399.42

72A-169.68

17A-396.63

17C-090.38

17A-302.21

17A-094.62

17C-181.32

17A-346.70

34C-410.98

63A-719.37

89A-870.37

17C-105.42

18H-065.34

99A-612.57

34A-886.27

15K-432.63

17C-178.90

29A-787.60

30B-854.59

29A-861.52

17A-268.26

15A-993.16

15A-161.08

15B-188.25

15A-372.35

18A-526.28

17A-345.98

29E-754.46

15K-474.70

26F-012.12

15K-134.90

30H-108.27

89A-099.88

89A-439.99

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34A-975.39

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35H-135.97

30K-181.50

89A-471.82

20B-120.05

15R-186.50

35A-284.90

35H-080.21

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15H-089.65

30L-056.74

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20A-808.54

30B-233.68

17A-384.71

15H-275.95

30B-511.23

17A-325.53

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99H-084.50

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30H-744.01

30G-913.16

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15A-016.20

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18G1-303.07

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89D-013.79
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Công an đề nghị 1397 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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