Cứ 5 phút lại có chuyến bay hạ cánh, 30 chuyến tàu cao tốc hoạt động liên tục mỗi ngày: Đảo ngọc đẹp bậc nhất thế giới của Việt Nam 'làm nên lịch sử' ngành du lịch

Mới đây, Giải thưởng do Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler tổ chức vào đầu tháng 10. Việt Nam được vinh danh tại hai hạng mục, trong đó xếp thứ 15 trong top các quốc gi đáng du lịch nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Phú Quốc là đại diện Việt Nam duy nhất trong top đảo tuyệt vời thế giới, đứng thứ 2 trong 10 hòn đảo của Châu Á lọt top. 

Đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp hòn đảo này lọt vào danh sách "Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới" với số điểm 95,36; tăng so với 88,89 điểm của năm ngoái. Với số điểm này, Phú Quốc đã thăng hại đến 6 bậc.

Cuối năm, Phú Quốc khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ nhất, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với bầu trời xanh biếc, bãi biển trắng mịn và thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Đây cũng là thời điểm ngành du lịch đảo Ngọc cũng chứng kiến những chỉ số "làm nên lịch sử" của ngành du lịch nơi đây. Phú Quốc không chỉ khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn trở thành biểu tượng cho sự phát triển năng động của ngành công nghiệp không khói Việt Nam.

Thống kê, hàng ngày có hơn 60 chuyến bay đến sân bay Phú Quốc. Thậm chí, có thời điểm cứ mỗi 5 phút lại có 1 chuyến bay đáp. Trong đó, có hơn 30 chuyến bay quốc tế với 10.000 lượt khách/ngày - gấp 5 lần cùng kỳ.

Khảo sát trên website của Vietnam Airlines và Vietjet Air, nhiều chuyến bay thẳng từ Hà Nội hay TP.HCM đến Phú Quốc đã thông báo hết nhiều hạng vé trong các ngày 30/1 và 31/1, tức mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng âm lịch. Theo đó, chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM đến Phú Quốc cũng đều nằm trong kế hoạch tăng chuyến của các hãng hàng không trên. 

Đồng thời, mỗi ngày có hơn 30 chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra đảo. Để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao, thành phố đã phải mở rộng khung giờ hoạt động của các tàu, phà cao tốc đến 22 giờ hàng ngày, thay vì 14 giờ như trước đây.

Ước tính, nếu mỗi tàu vận chuyển khoảng 100 hành khách, lượng khách đến đảo bằng đường biển đạt xấp xỉ 3.000 người/ngày. Đó là chưa kể khách đến bằng những tàu du lịch trọng tải lớn, như đoàn 2.000 khách quốc tế cập bến cảng Dương Đông vào tháng 12/2024. 

Phú Quốc đứng thứ hai trong 25 hòn đảo đẹp nhất thế giới

Thống kê ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, năm qua tỉnh này đón hơn 9,8 triệu lượt du khách (tăng hơn 15% so với cùng kỳ, vượt qua 7% kế hoạch năm 2024). Khách quốc tế hơn 978.785 lượt (tăng hơn 70% so với cùng kỳ, vượt gần 44% kế hoạch năm), tổng thu đạt khoảng 25.141 tỷ đồng (tăng hơn 43% so với cùng kỳ, vượt hơn 25% kế hoạch năm 2024).

Trong đó, riêng thành phố biển Phú Quốc đón gần 6 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế hơn 962.449 lượt khách (tăng hơn 73% so với cùng kỳ, vượt hơn 44% kế hoạch năm), tổng thu đạt 21.173 tỷ đồng (tăng hơn 43% so với cùng kỳ, vượt hơn 24% kế hoạch năm).

Không chỉ sở hữu nhiều lợi thế về du lịch, tỉnh Kiên Giang cũng luôn luôn có nhiều đổi mới về mặt hình ảnh với loạt sản phẩm và dịch vụ đột phá, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách. 

Có thể kể đến Cầu Hôn - Phú Quốc, một công trình biểu tượng nghệ thuật mới, nơi truyền tải câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa biển trời Kiên Giang. Hay cáp treo Hòn Thơm - hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Ngoài ra, còn có chợ đêm Vui Fest, biểu diễn flyboard, jetski, các chương trình nhạc nước, rối nước và những màn pháo hoa mãn nhãn tại thị trấn Hoàng Hôn,....

Có thể nói, du lịch Phú Quốc đã có một năm 2024 đầy “bận rộn” theo cả nghĩa đen về lượng khách lẫn nghĩa bóng đối với tần suất đều đặn “chảy” vào của những nguồn thu.

Dự kiến, đến năm 2030, số lượng khách du lịch đến Phú Quốc sẽ tăng gấp 4 lần so với hiện nay. Điều này không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về số lượng khách du lịch mà còn kéo theo nhu cầu phát triển dịch vụ cùng với đó phải tăng lên cấp số nhân.