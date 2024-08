Cụ bà 96 tuổi vẫn trở thành siêu mẫu: Thần sắc, sức khỏe dẻo dai nhờ chăm ăn 1 loại rau Việt Nam có nhiều

Vào năm 2014, bà Daphne Selfe chính thức được Guiness công nhận là siêu mẫu già nhất thế giới. Sống theo phương châm “Bạn chỉ chậm lại sau khi chết đi”, người phụ nữ này không nghỉ hưu mà vẫn đam mê công việc. Bà có thể kiếm được 1.000 USD/ngày từ các hợp đồng quảng cáo dù đã ngoài 90 tuổi.



Bà Daphne Selfe

Sinh năm 1928, tại London (Anh), bà bén duyên với nghề mẫu vào năm 21 tuổi. "Tôi nhớ mình đang làm việc tại cửa hàng ở Reading, phía tây London, Anh. Một cuộc trình diễn thời trang được mở ra và phần thưởng cho người chiến thắng là lên trang bìa tạp chí Reading & Berkshire và tôi đã thắng", bà nhớ lại. Bà bắt đầu khóa học cấp tốc 3 tháng để trở thành người mẫu. Khi đó, mẹ bà là người ủng hộ nhiều nhất vì nghĩ rằng điều này tốt cho con gái của mình theo đuổi sở thích cưỡi ngựa.

Từ đây, bà bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình và có cơ hội làm việc với hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Olay, Eyeko, Dolce&Gabbana… và nhiều lần xuất hiện trên bìa tạp chí danh giá Vogue trong suốt 70 năm qua.

Vốn được biết đến là một người mẫu gạo cội trong làng thời trang quốc tế, bà Selfe là minh chứng sống cho thấy tuổi tác chỉ là con số. Việc duy trì những thói quen tốt sẽ giúp bạn giữ gìn sắc đẹp bất chấp thời gian.

Chia sẻ trên tờ The Telegraph, cụ bà này đã tiết lộ những bí mật đằng sau vẻ trẻ trung và rạng rỡ của mình. Bên cạnh những thói quen như chăm chỉ tập yoga vào mỗi sáng, nói không với thuốc lá, hạn chế ăn các thực phẩm chế biến sẵn, uống nhiều nước, siêu mẫu Selfe cho biết mình còn đặc biệt chăm ăn súp lơ xanh - 1 trong 10 siêu thực phẩm hàng đầu thế giới được ĐH Harvard công nhận.

Có lượng calo thấp song súp lơ xanh chứa vô số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hỗ trợ nhiều khía cạnh của sức khỏe con người. Dưới đây là một số lợi ích của loại rau này để bạn có thể tham khảo nhằm thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình:

Chống ung thư

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, TS Vijaya Surampudi cho rằng súp lơ chứa một lượng lớn chất phytochemical gọi là sulforaphane. Đây là hợp chất thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang.

Một số hợp chất khác trong súp lơ xanh có thể can thiệp vào quá trình tăng sinh của tế bào ung thư, từ đó ức chế sự phát triển của khối u. Trong đó, isothiocyanates là một trong những thành phần có tác dụng chống ung thư rõ rệt nhất.

Ngoài ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, súp lơ xanh còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Do giàu chất xơ, súp lơ xanh giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm nguy cơ tổn thương tế bào, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư.

Giúp hạ đường huyết

Súp lơ xanh, loại rau thuộc họ cải có thể tạo ra hợp chất sulforaphane. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine khẳng định hợp chất này có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói ở những người có vấn đề về đường huyết. Các nhà nghiên cứu cho rằng mức độ của các tác động tương tự như metformin - loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường.

Một phân tích khác cũng phát hiện súp lơ xanh cải thiện tình trạng kháng insulin. Kháng insulin xảy ra khi các tế bào của cơ thể không phản ứng tốt với insulin và không thể dễ dàng hấp thụ glucose từ máu.

Hỗ trợ tiêu hoá

Súp lơ có nhiều chất xơ và cũng chứa một lượng lớn nước. Cả hai đều quan trọng để giúp ngăn ngừa các tình trạng tiêu hóa như táo bón, bệnh ruột kích thích và viêm túi thừa. Ăn đủ chất xơ giúp cung cấp các vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn, làm giảm viêm nhiễm và thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh. Hãy thay thế ngũ cốc trắng bằng súp lơ và tăng cường chất xơ.

Chống lão hóa

Một lợi ích khác của việc bổ sung súp lơ xanh vào chế độ ăn uống của bạn là nó sẽ giúp giảm sự hình thành các nếp nhăn. Loại thực phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa và có thể giúp chữa lành làn da bị tổn thương, đảm bảo rằng làn da của bạn không bị lão hóa nhanh chóng, duy trì nét đẹp tươi vui, rạng ngời.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Súp lơ xanh còn là một nguồn canxi (không sữa) tuyệt vời, giúp quản lý sức khỏe của xương. Nó cũng giàu mangan, giúp xây dựng mật độ xương và cũng có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc. Do đó, súp lơ xanh rất cần thiết cho những người bị viêm khớp và các vấn đề về xương khác.

Dẫu mang nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe song không phải ai cũng sử dụng loại rau này một cách thoải mái. Dưới đây là những nhóm người cần lưu ý:

Người đang uống thuốc trị bệnh tim

Nếu tiêu thụ quá nhiều súp lơ trong khi dùng thuốc digitalis (còn được gọi là digoxin có nguồn gốc từ thực vật được chiết xuất từ cây mao địa hoàng có tác dụng trong việc chữa bệnh suy tim), nó sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Người bị đau dạ dày

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Người bị bệnh gout

Súp lơ giàu purin, có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout, đặc biệt là súp lơ xanh sẽ khiến bệnh nặng hơn.