Cụ bà gửi tiết kiệm hơn 740 triệu đồng, 27 năm sau đến tất toán thì ngỡ ngàng tiền lãi chỉ 18 triệu: Ngân hàng báo "Chỉ hưởng lãi suất không thời hạn"

Đến ngân hàng rút tiền sau gần ba thập kỷ

Năm 1997, bà Ngụy gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng với số tiền 20.000 NDT (khoảng 739 triệu đồng) và được cấp 2 tờ sổ tiết kiệm viết tay làm chứng từ.

Suốt 27 năm sau, bà không hề đụng đến số tiền ấy. Mãi đến cuối năm 2024, bà mới đến ngân hàng rút tiền, nhưng kết quả khiến bà choáng váng: tiền lãi sau 27 năm chỉ hơn 5.000 NDT (khoảng 18,4 triệu đồng).

Trước thắc mắc của khách hàng, nhân viên ngân hàng giải thích rằng sổ tiết kiệm của bà Ngụy là loại sổ thủ công cũ, trên đó không có điều khoản “tự động tái gửi”. Do vậy, khi hết kỳ hạn, tiền gửi được tính theo lãi suất không kỳ hạn, thấp hơn rất nhiều.

Nghe vậy, bà Ngụy vô cùng bức xúc. Bà khẳng định rằng khi gửi tiền, nhân viên ngân hàng đã nói: “Đến hạn chị không cần lo, ngân hàng sẽ tự động gia hạn.” Vì tin tưởng bà mới yên tâm gửi tiền suốt ngần ấy năm. Theo bà, ngân hàng phải bồi hoàn phần chênh lệch lãi suất mà bà đáng lẽ được hưởng nếu tự động tái gửi.

Từ đó, tranh chấp giữa hai bên nảy sinh. Bà Ngụy nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Dù các hòa giải viên đã nhiều lần đứng ra can thiệp, đôi bên vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Phát hiện điểm nghi vấn

Không có nguồn thu nhập ổn định, nay tiền tiết kiệm dưỡng già bị hao hụt khiến bà Ngụy vô cùng bức xúc. Bà cho rằng ngân hàng phải thực hiện tái gửi tự động theo ý nguyện của khách hàng, như nhiều tổ chức tài chính khác vẫn làm. Suốt 27 năm, ngân hàng không hề nhắc nhở hay thông báo, khiến quyền lợi của bà bị ảnh hưởng.

Vì vậy, bà Ngụy đã khởi kiện, yêu cầu ngân hàng bồi thường 28.000 NDT (khoảng 103 triệu đồng) – khoản chênh lệch lãi suất đáng lẽ được hưởng.

Ảnh minh họa

Trước điều đó, ngân hàng phản bác, khẳng định mọi nghiệp vụ phải dựa trên căn cứ pháp lý và hợp đồng. Do sổ tiết kiệm ghi rõ kỳ hạn 1 năm và không đề cập đến việc “tự động tái gửi”, nên ngân hàng không có nghĩa vụ phải thực hiện tái gửi tự động hoặc bắt buộc phải nhắc nhở khách hàng.

Tại Trung tâm phối hợp tư pháp tài chính Hạ Môn (Trung Quốc), 2 bên tranh luận gay gắt.

Bà Ngụy bức xúc khi mức chênh lệch lãi suất khiến bà thiệt hại số tiền lớn. Phía ngân hàng lại viện dẫn “Quy định về tiền gửi tiết kiệm”, nhấn mạnh nguyên tắc “ưu tiên theo thỏa thuận”.

Tìm ra được nguyên nhân

Bước chuyển ngoặt xảy ra khi thẩm phán Ngô Hạ Thanh phát hiện biên lai rút tiền tháng 12/2024 ghi tổng gốc và lãi hơn 24.000 NDT. Bà nhận thấy, mức lãi này cao hơn nhiều so với mức lãi suất không kỳ hạn mà ngân hàng đã tính, hé lộ điểm bất thường trong vụ việc.

Sau khi tiến hành điều tra điểm nghi vấn, cơ quan chức năng đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tranh chấp.

Vào năm 2003, ngân hàng đã tiến hành chuyển đổi từ sổ tiết kiệm viết tay sang sổ tiết kiệm điện tử. Trong giai đoạn 1997–2003, khi còn sử dụng sổ tiết kiệm viết tay, ngân hàng vẫn tính lãi cho bà Ngụy theo hình thức “tái gửi tự động” kỳ hạn 1 năm.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống điện tử, nhân viên ngân hàng lại sơ suất bỏ sót điều khoản “tái gửi tự động” trong hồ sơ của bà Ngụy. Chính vì thế, cùng 1 khoản tiền gửi nhưng ở giai đoạn sổ thủ công và sổ điện tử lại tồn tại cách tính lãi khác nhau.

Khi hòa giải viên chỉ ra điểm bất hợp lý này, phía pháp lý của ngân hàng đã thay đổi thái độ rõ rệt. Quá trình hòa giải sau đó diễn ra thuận lợi hơn nhiều.

Cuối cùng, phía ngân hàng đưa ra phương án bồi thường sau, họ sẽ trả “khoản hỗ trợ đặc biệt” tương đương với tổng lãi suất mà bà Ngụy đáng ra được hưởng. Sau quá trình trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, bà Ngụy đồng ý với đề xuất này.

Theo Sina