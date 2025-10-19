Nghĩ gửi tiết kiệm là đủ, tôi sống tằn tiện để “đổ tiền” vào ngân hàng, về hưu gặp chuyện mới thấy lãi ấy chẳng đáng

Ở tuổi 62, bà Trương Tú Lan ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vẫn giữ thói quen kiểm tra sổ tiết kiệm mỗi tháng. Từng là kế toán trong một nhà máy dệt, bà tự nhận mình là người “cẩn thận và biết lo xa”. Mỗi đồng lương nhận được, bà đều tính toán chi li, dè sẻn từng khoản chi, chỉ để được nhìn con số trong sổ tiết kiệm ngày một lớn hơn.

“Lúc trẻ tôi nghĩ, chỉ cần chịu khó và tiết kiệm, về già sẽ chẳng phải lo gì,” bà kể. Thế nhưng, lộ trình của cuộc đời không đi theo những gì bà Trương tính toán.

Tiết kiệm sai cách, về hưu chẳng thể an nhàn

Từ khi đi làm, bà Trương đặt mục tiêu mỗi tháng phải gửi ít nhất một phần ba thu nhập vào ngân hàng. Bà không mua sắm quần áo mới, không đi du lịch, thậm chí tự cắt tóc ở nhà để tiết kiệm. Bữa ăn của hai vợ chồng bà cũng chỉ quanh quẩn rau luộc, đậu phụ và cơm trắng.

“Cứ nhìn thấy tiền trong tài khoản tăng là tôi yên tâm. Tôi nghĩ mình đang sống có kế hoạch, khác với mấy người tiêu hoang ngoài kia,” bà nói.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cứ thế suốt ba thập kỷ, bà Trương tích góp được hơn 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Bà tin rằng số tiền này sẽ giúp vợ chồng bà có một cuộc sống đủ đầy khi về hưu. Tuy nhiên sự đời không dễ đoán như vậy.

Hai năm sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của bà Trương bắt đầu sa sút. Việc ăn uống kham khổ, tiết chế quá mức trong nhiều năm khiến bà mắc chứng loãng xương và thiếu dinh dưỡng. Không lâu sau đó, chồng bà Trương cũng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim mạch, cần phẫu thuật và điều trị lâu dài.

Chỉ riêng ca mổ và chi phí nằm viện đã tiêu tốn của họ gần 200.000 NDT, nửa số tiền tích góp cả đời. Sau phẫu thuật, ông cụ phải dùng thuốc đặc trị mỗi tháng, tốn thêm khoảng 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng), trong khi tiền lương mỗi tháng của 2 vợ chồng chỉ 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng).

Hơn nửa đời người cố gắng tiết kiệm từng đồng, đến lúc này bà Trương mới nhận ra chính lối sống tiết kiệm sai cách đó đã khiến sức khỏe của vợ chồng bà sa sút. Khi bệnh tật tìm đến, khoản tiền tích cóp cả đời không còn đủ để bảo vệ bà trước chi phí chữa trị ngày càng đắt đỏ.

“Suốt đời tôi tin rằng sống chắt bóp một chút để có tiền gửi vào ngân hàng cho an toàn. Nhưng đến lúc nằm viện mới hiểu, lãi ấy chẳng đủ tiền thuốc cho mình,” bà thở dài.

Sau khi trải qua vài đợt nhập viện, vợ chồng bà Trương mới bắt đầu thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Bà chia sẻ:

“Nếu quay lại tuổi 40, tôi sẽ sống thoáng hơn một chút, ăn uống đầy đủ hơn, và học cách để tiền sinh lời. Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm mù quáng thì chỉ khiến mình kiệt sức mà vẫn nghèo.”

Bài học từ một đời tằn tiện

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc nhận định, nhiều người cao tuổi ở nước tỷ dân, đặc biệt là thế hệ 5x–6x, vẫn giữ tư duy “an toàn tuyệt đối” với tiền gửi ngân hàng. Họ không nhận ra rằng lạm phát và chi phí y tế đang âm thầm bào mòn giá trị số tiền ấy.

Từ kinh nghiệm xương máu của mình, bà Trương cũng cũng khuyên con gái nên chia nhỏ thu nhập cho nhiều mục đích: một phần gửi tiết kiệm, một phần mua bảo hiểm sức khỏe và một phần đầu tư có kiểm soát.

Ảnh minh hoạ: Internet

Câu chuyện của bà Trương cũng là lời nhắc cho nhiều người trẻ đang sống giữa thời đại vật chất biến động. Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng nếu chỉ biết cất tiền trong ngân hàng mà không đầu tư cho sức khỏe, kiến thức và tương lai, thì khoản tiền đấy cũng sẽ bị mất giá. Bởi sức khỏe mất đi, tiền tiết kiệm dù nhiều đến mấy cũng chẳng thể mua lại được.

Ở tuổi 62, bà Trương vẫn sống giản dị trong căn nhà nhỏ, nhưng thay vì ám ảnh với số dư tài khoản, bà bắt đầu dành thời gian tập dưỡng sinh, đọc sách và thỉnh thoảng cùng chồng đi du lịch gần.

(Theo Sohu)