Cụ bà rút sổ tiết kiệm tại Agribank rồi tới một cửa hàng điện thoại nhờ chuyển khoản: Nữ chủ tiệm không giúp mà lập tức báo công an

Theo Báo Quảng Ninh Điện Tử, vào khoảng 16h20’ ngày 2/6/2025, Công an phường Bắc Sơn nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Út (sinh năm 1979, chủ cửa hàng điện thoại di động tại khu 4, phường Bắc Sơn) về việc bà Đào Thị Huệ (sinh năm 1956, trú tại khu 1, phường Bắc Sơn) có biểu hiện lo lắng, hoảng loạn khi đến cửa hàng để nhờ chuyển số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường và nghi ngờ bà Huệ có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo, chị Út đã nhanh chóng báo cho Công an phường Bắc Sơn.

Qua xác minh, Công an phường Bắc Sơn làm rõ: Vào sáng cùng ngày, bà Đào Thị Huệ nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội, thông báo bà có liên quan đến một vụ án "Chiếm đoạt tài sản từ khoản vay ngân hàng". Đối tượng yêu cầu bà kê khai tài sản, đồng thời đe dọa nếu không giao nộp số tiền tiết kiệm thì sẽ bị khởi tố, bắt giữ và tịch thu toàn bộ tài sản.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng luôn gây áp lực, đe dọa và yêu cầu bà Huệ tuyệt đối giữ kín thông tin. Lo sợ và không am hiểu công nghệ, bà Huệ đã đến chi nhánh ngân hàng Agribank Uông Bí rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 50 triệu đồng, sau đó mang đến cửa hàng điện thoại của chị Út để nhờ chuyển khoản.

Rất may, nhờ thường xuyên được cơ quan Công an tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, chị Út đã kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường và thông báo cho Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Sơn đã có mặt, tiến hành xác minh và kịp thời tuyên truyền, giải thích cho bà Huệ hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, đồng thời ngăn chặn không để bà chuyển số tiền theo yêu cầu. Nhờ vậy, bà Huệ đã không bị chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an phường Bắc Sơn khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ Công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, hoặc chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Đây là những thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng khi chưa kiểm chứng thông tin.

Trong mọi trường hợp nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh, tránh bị lợi dụng và gây thiệt hại về tài sản.