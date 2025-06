Sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 8 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, vừa tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Theo đơn trình báo, chị T (45 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger mời gọi tham gia đầu tư tiền ảo qua website xspacezone.com.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi tham gia các sàn tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Do tin tưởng, chị T đã làm theo hướng dẫn tạo lập tài khoản và chuyển khoản để đầu tư hưởng lợi nhuận cao. Chị T đầu tư gần 8 tỷ đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Để phòng tránh các hình thức lừa đảo tương tự, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ và chỉ đầu tư qua các kênh chính thống, được pháp luật công nhận; tuyệt đối không tham gia đầu tư tiền ảo qua các website không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sàn giao dịch quảng cáo lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân cũng không tin tưởng các lời mời gọi đầu tư từ người lạ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để được xác minh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.