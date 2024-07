Cú đấm trực tiếp của OpenAI vào Google ra mắt: công cụ tìm kiếm AI SearchGPT, truy cập được link gốc, tránh "ảo giác AI"

OpenAI vừa công bố bước đột phá đáng chú ý vào thị trường tìm kiếm với SearchGPT, một công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng truy cập thông tin thời gian thực trên toàn bộ internet.

Công cụ tìm kiếm này bắt đầu với một ô văn bản lớn hỏi người dùng "What are you looking for?" (Bạn đang tìm kiếm gì?). Thay vì trả về một danh sách liên kết đơn giản, SearchGPT cố gắng tổ chức và diễn giải thông tin. Trong một ví dụ từ OpenAI, công cụ tìm kiếm tóm tắt các phát hiện về lễ hội âm nhạc, sau đó trình bày mô tả ngắn gọn về các sự kiện kèm theo liên kết nguồn.

Trong một ví dụ khác, nó giải thích thời điểm trồng cà chua trước khi phân tích các loại cây khác nhau. Sau khi kết quả xuất hiện, người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp theo hoặc nhấp vào thanh bên để mở các liên kết liên quan khác. Công cụ này cũng có tính năng gọi là "câu trả lời trực quan", tuy nhiên OpenAI chưa phản hồi The Verge về cách hoạt động cụ thể của tính năng này trước khi bài báo được xuất bản.

Hiện tại, SearchGPT chỉ là một "nguyên mẫu". Do vậy, người dùng cần phải đăng ký danh sách chờ (waitlist) nếu muốn thử nghiệm dịch vụ này trong tương lai.

Dịch vụ này được hỗ trợ bởi các mô hình GPT-4 và chỉ có 10.000 người dùng thử nghiệm được truy cập khi ra mắt, theo Kayla Wood, người phát ngôn của OpenAI chia sẻ với The Verge. Bà Wood cho biết OpenAI đang hợp tác với các đối tác bên thứ ba và sử dụng nguồn cấp dữ liệu trực tiếp để xây dựng kết quả tìm kiếm. Mục tiêu cuối cùng là tích hợp các tính năng tìm kiếm trực tiếp vào ChatGPT.

Đây có thể là khởi đầu cho một mối đe dọa đáng kể đối với Google, công ty đã vội vã tích hợp các tính năng AI vào công cụ tìm kiếm của mình, lo ngại người dùng sẽ chuyển sang các sản phẩm cạnh tranh cung cấp những công cụ này trước.

Thị trường cho thấy sự phản ứng của mình đối với thông tin về SearchGPT của OpenAI. Trong phiên giao dịch đêm qua, dù cổ phiếu nhóm "7 công ty vĩ đại" của Mỹ đều đi xuống, nhưng Alphabet (công ty mẹ Google) là hãng sụt giảm mạnh nhất với hơn 3%, vốn hóa sụt giảm hơn 60 tỷ USD.

Nó cũng đặt OpenAI vào vị trí cạnh tranh trực tiếp hơn với startup Perplexity, công ty tự gọi mình là công cụ "trả lời" AI. Gần đây, Perplexity đã bị chỉ trích vì tính năng tóm tắt AI bị các nhà xuất bản cáo buộc là sao chép trực tiếp nội dung của họ.

Các kết quả tìm kiếm sẽ được SeachGPT hiển thị rõ nguồn gốc thông tin đó

OpenAI dường như đã chú ý đến phản ứng dữ dội này và cho biết họ đang áp dụng một cách tiếp cận khác biệt rõ rệt. Trong một bài đăng trên blog, công ty nhấn mạnh rằng SearchGPT được phát triển với sự hợp tác của nhiều đối tác tin tức, bao gồm các tổ chức sở hữu The Wall Street Journal, The Associated Press và Vox Media. "Các đối tác tin tức đã đưa ra phản hồi quý giá, và chúng tôi tiếp tục tìm kiếm ý kiến đóng góp của họ," Wood nói.

Các nhà xuất bản sẽ có cách để "quản lý cách họ xuất hiện trong các tính năng tìm kiếm của OpenAI", công ty viết. Họ có thể từ chối cho phép nội dung của mình được sử dụng để đào tạo các mô hình của OpenAI nhưng vẫn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

"SearchGPT được thiết kế để giúp người dùng kết nối với các nhà xuất bản bằng cách trích dẫn và liên kết đến họ một cách nổi bật trong các tìm kiếm," theo bài đăng trên blog của OpenAI. "Các phản hồi có trích dẫn rõ ràng, trong văn bản, có tên và liên kết để người dùng biết thông tin đến từ đâu và có thể nhanh chóng tương tác với nhiều kết quả hơn trong thanh bên với các liên kết nguồn."

Hiện tại không ít người đã sử dụng ChatGPT như một công cụ tìm kiếm của mình. Tuy nhiên, bản chất của ChatGPT chỉ là một chatbot AI với nguồn dữ liệu huấn luyện có giới hạn, không thể tiếp cận thông tin theo thời gian thực như các công cụ trực tuyến cũng như dễ gặp phải thông tin giả do hiệu ứng "ảo giác" của mô hình AI.

Nhưng với công cụ tìm kiếm mới này, người dùng không những có thể tiếp cận được thông tin theo thời gian thực mà còn giảm thiểu được hiệu ứng "ảo giác" của mô hình AI khi trích dẫn nguồn gốc thông tin đó để người dùng có thể trực tiếp truy cập vào đường link gốc mà không phải dùng một công cụ tìm kiếm khác để kiểm tra chéo.

Những tiến bộ nhanh chóng của OpenAI đã giúp ChatGPT có được hàng triệu người dùng, nhưng chi phí của công ty cũng đang tăng lên. The Information đưa tin tuần này rằng chi phí đào tạo và suy luận AI của OpenAI có thể đạt 7 tỷ USD trong năm nay, với hàng triệu người dùng phiên bản miễn phí của ChatGPT chỉ càng làm tăng chi phí tính toán. SearchGPT sẽ miễn phí trong giai đoạn ra mắt ban đầu, và vì tính năng này dường như không có quảng cáo ngay bây giờ, rõ ràng công ty sẽ phải tìm ra cách kiếm tiền sớm.