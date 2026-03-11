Cư dân tháp Alaric hưởng đặc quyền kép từ sự hợp tác chiến lược giữa TDG Group và VISAHO

Kiến tạo giá trị thật từ tiêu chuẩn vận hành chuẩn Nhật

Trong chiến lược đưa The Maris Vũng Tàu trở thành tâm điểm đầu tư - nghỉ dưỡng - giải trí nổi bật tại khu vực Chí Linh, TDG Group luôn ưu tiên hợp tác với các đối tác hàng đầu. Với tháp Alaric, việc bắt tay cùng VISAHO - thương hiệu trực thuộc Tập đoàn Sankei Building với hơn 70 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản - là minh chứng rõ nét cho cam kết này.

Tại Việt Nam, VISAHO đã khẳng định năng lực qua hơn 10 năm quản lý các dự án hạng A+ như Capital Place, Samsung R&D Center Building hay Lotte Center Hanoi. Sự đồng hành của đơn vị này được kỳ vọng sẽ mang đến cho chủ nhân tháp Alaric một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe nhất.

Chia sẻ tại sự kiện, Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng Giám đốc TDG Group nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn mỗi căn hộ biển Alaric thực sự trở thành một chốn trở về bình yên dành cho mỗi cư dân. Việc lựa chọn đồng hành cùng VISAHO là bước đi chiến lược tiếp theo của TDG Group trong chuỗi liên kết với các đối tác quốc tế (Pháp, Nhật, Singapore...). Tất cả nhằm kiến tạo một nhịp sống thịnh vượng thật, từ đó mang lại giá trị thật và bền vững cho khách hàng."

Đại diện chủ đầu tư TDG Group và đơn vị vận hành VISAHO trong buổi họp chuyên sâu triển khai kế hoạch quản lý tòa tháp Alaric

Đồng thời, TDG Group còn khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn khi kiện toàn nền tảng nhân sự ngay từ sớm. Chủ đầu tư đã liên tục triển khai các đợt tuyển dụng quy mô lớn, kết hợp đào tạo chuyên môn bài bản thông qua các khóa đào tạo nội bộ, cử nhân sự đi tu nghiệp nước ngoài và tài trợ học chứng chỉ quốc tế. Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa quy trình quản lý khắt khe chuẩn Nhật Bản từ VISAHO và bộ máy nhân sự tinh nhuệ, tận tâm do chính TDG Group xây dựng và phát triển sẽ tạo thành bảo chứng kép. Đây là nền tảng vững chắc, sẵn sàng phục vụ cho công tác bàn giao và khai thác vận hành tòa tháp Alaric với chất lượng dịch vụ cao nhất.

Tháp Alaric trước thềm bàn giao: Sẵn sàng đón sóng đầu tư và lưu trú

Sự kiện ký kết lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi tháp Alaric chuẩn bị bước vào giai đoạn bàn giao từ cuối Quý 1 năm nay và là tiền đề cho những phân khu còn lại. Là tòa tháp tiên phong đón khách trong The Maris Vũng Tàu, Alaric được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm, đón một lượng khách lưu trú và nghỉ dưỡng khổng lồ trong thời gian tới. Đặc biệt, với sự hợp tác quản lý và vận hành từ VISAHO và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của TDG Group, Alaric sẽ được thiết lập một chuẩn mực nghỉ dưỡng hoàn toàn mới. Tinh thần phục vụ tận tâm cùng quy trình bảo trì khắt khe chuẩn Nhật Bản không chỉ mang đến những kỳ nghỉ trọn vẹn, tinh tế đến từng chi tiết cho du khách, mà còn giúp duy trì chất lượng tài sản. Điều này trực tiếp thúc đẩy công suất khai thác phòng, đảm bảo dòng tiền sinh lời vững chắc và gia tăng giá trị bền vững cho các chủ nhân sở hữu.

Tháp Alaric sẵn sàng bàn giao từ Quý I/2026

Bên cạnh đó, nhằm gia tăng tối đa trải nghiệm cho cư dân và du khách, chuỗi shophouse thương mại ngay tại tháp Alaric dự kiến khai trương vào tháng 5/2026 sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh nghỉ dưỡng sôi động và tiện nghi. Theo đó, cư dân và du khách vừa dễ dàng tận hưởng các dịch vụ khép kín ngay tại tòa tháp, vừa được hòa mình vào hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của The Maris đã hiện hữu.

Trải nghiệm thực tế - Bảo chứng cho sức hút và tiềm năng khai thác

Một minh chứng rõ nét cho sức hút của dự án là việc The Maris Vũng Tàu đã liên tục đón lượng khách đổ về tham quan, trải nghiệm dịch vụ vào mỗi cuối tuần. Dù tháp Alaric mới đang trong giai đoạn chuẩn bị bàn giao và các phân khu khác vẫn tiếp tục được xây dựng, nhưng hệ thống tiện ích đa dạng và các sự kiện trải nghiệm đã đi vào hoạt động. Du khách và nhà đầu tư đã có thể trực tiếp tận hưởng không gian hồ bơi vô cực, sân thể thao, chuỗi nhà hàng bên biển, không gian thể thao biển hay suối nguồn hạnh phúc.

Chính sự nhộn nhịp và các hoạt động trải nghiệm thực tế này đã tạo tiền đề vững chắc cho việc vận hành lưu trú sau này. Sự kết hợp giữa hệ thống tiện ích đã hiện hữu, sức hút du khách mạnh mẽ cùng đơn vị vận hành chuẩn Nhật Bản VISAHO chắc chắn sẽ gia tăng giá trị tài sản vượt trội cho những chủ nhân sở hữu tháp Alaric nói riêng và toàn bộ The Maris Vũng Tàu nói chung.