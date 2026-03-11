Đông Tây Property: Đối tác phân phối chiến lược Salacia Villas phát triển bởi Vinaliving

Tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Khi mặt bằng giá tại các đô thị vệ tinh phía Đông TP.HCM đã tiệm cận đỉnh, biên độ lợi nhuận không còn lớn như trước, các nhà đầu tư nhạy bén bắt đầu chuyển hướng dòng tiền sang những "vùng trũng giá" mới, nơi hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ và giá trị bất động sản còn dư địa tăng trưởng.

Theo quy hoạch vùng, Phú Mỹ được xác định phát triển mô hình đô thị cảng gắn với khu thương mại tự do (FTZ). Dự án FTZ Cái Mép Hạ có quy mô gần 3.800ha, khi đi vào vận hành, khu vực này dự kiến tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm, mở rộng không gian kinh tế mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ. Về đường bộ, khu vực thụ hưởng loạt tuyến cao tốc trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Dầu Giây, Long Thành - Hồ Tràm, cùng quốc lộ 51 và Vành đai 4. Về hàng không, sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến khai thác giai đoạn một năm 2026) sẽ là cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Sự cộng hưởng của các "siêu hạ tầng" này đang từng bước kích hoạt chuỗi giá trị đa tầng, từ logistics, công nghiệp, thương mại đến dịch vụ cao cấp; tạo nền tảng thu hút dòng vốn FDI bền vững, dòng dịch chuyển dân cư chất lượng cao gồm đội ngũ chuyên gia quốc tế, lao động trình độ cao đến sinh sống, làm việc dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Chủ đầu tư VinaLiving - thành viên tập đoàn VinaCapital với loạt dự án thành công như The Ocean Resort Quy Nhon, Maia Ho Tram by Fusion, The Nine South Estates… Salacia Villas kiến tạo một chuẩn sống khác biệt, nơi chất nghỉ dưỡng hòa quyện tinh tế cùng nhịp sống đô thị hiện đại, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng về chất lượng sống và giá trị đầu tư dài hạn.

Salacia Villas- Tâm điểm đầu tư giữa mạch giao thương

Tọa lạc tại Phú Mỹ (nay thuộc phường Tân Thành, TP.HCM), Salacia Villas hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc "về đích". Salacia Villas được quy hoạch theo mô hình bán compound khép kín, mang phong cách home resort - nghỉ dưỡng tại nhà. Trên quỹ đất 7,2 ha, chỉ 35% diện tích dành cho xây dựng nhà ở, phần còn lại là mảng xanh đa tầng. Dự án cũng có hệ tiện ích đa dạng với trung tâm thương mại (hoạt động vào 2028), khu vườn thiền, sân yoga, đường dạo bộ, gym, spa, sân thể thao đa năng, pickleball, bóng rổ, tổ hợp phong cách sống tích hợp nhà hàng, BBQ ngoài trời, phòng chiếu phim, khu vui chơi trẻ em…

Salacia Villas có 333 biệt thự giới hạn với bốn dòng sản phẩm: Town Villa (85 m2), Deluxe Villa (110-112 m2), Garden Villa (126-196 m2) và Grand Villa (297-412 m2). Các sản phẩm Town Villa có giá dự kiến từ 4,8 tỷ đồng với chính sách thanh toán nổi bật, thanh toán 2,6 tỷ trong vòng 24 tháng, tiền xây dựng thanh toán 24 tháng sau đó.

Dự án Salacia Villas có mật độ xây dựng 35% với 333 sản phẩm và các tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp và trung tâm thương mại.

Bên cạnh việc kiến tạo môi trường sống đậm chất nghỉ dưỡng, dự án còn được xem là tài sản đầu tư chiến lược trong bối cảnh thị trường Phú Mỹ thiếu vắng nguồn các sản phẩm cao cấp dành cho cư dân và chuyên gia làm việc tại cảng và khu công nghiệp

Đông Tây Property - Đối tác chiến lược phân phối dự án Salacia Villas

Với năng lực và kinh nghiệm đã được khẳng định qua nhiều dự án, Đông Tây Property được Chủ đầu tư VinaLiving lựa chọn là đối tác chiến lược phân phối dự án Salacia Villas. Sự kiện này một lần nữa chứng minh năng lực triển khai mạnh mẽ và sự am hiểu sâu sắc thị trường của Đông Tây Property với các dự án trong cùng khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Tung – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Tây Property chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng VinaLiving - thành viên Tập đoàn VinaCapital, thương hiệu lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Với việc đồng hành cùng VinaLiving cho dự án Salacia Villas, chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản tại phường Tân Thành, Tp. HCM. Đông Tây Property cam kết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về hệ thống phân phối, đội ngũ chuyên nghiệp và chiến lược phát triển thị trường, nhằm mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm giá trị tại dự án Salacia Villas".

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Đông Tây Property

Đối tác chiến lược phân phối dự án Salacia Villas

Trụ sở: E11 khu Villa An Phú New City, đường Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0901.844.777

Website: https://dongtayproperty.vn/salaciavillas/