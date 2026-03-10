Sự lên ngôi của bất động sản giá trị thật

Thay vào đó, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có giá trị thực, tiến độ xây dựng rõ ràng và khả năng thanh khoản tốt.

Tâm lý nhà đầu tư thay đổi rõ rệt

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng trở lại, khiến việc sử dụng đòn bẩy tài chính trở nên nhạy cảm hơn. Khi chi phí vốn tăng, nhà đầu tư buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định, từ đó hình thành xu hướng lựa chọn các dự án có thể kiểm chứng thực tế thay vì chỉ dựa trên thông tin quảng bá.

Theo ông Vũ Đức Huy - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Pi Group, sau một chu kỳ biến động, yếu tố niềm tin trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu: "Nhà đầu tư hiện nay thường ưu tiên các dự án đã xây dựng rõ ràng, có tiến độ thật và sắp bàn giao. Khi có thể trực tiếp nhìn thấy công trình và chất lượng xây dựng, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều so với việc mua nhà khi dự án mới ở giai đoạn đầu".

Thực tế thị trường cho thấy nhiều dự án đã cất nóc hoặc bước vào giai đoạn hoàn thiện đang thu hút lượng lớn khách đến tham quan. Xu hướng này phản ánh nhu cầu "mắt thấy, tay chạm" của người mua trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Một ví dụ đáng chú ý là dự án Picity Sky Park (Dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng Kim Sơn) tọa lạc trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng – tuyến giao thông chiến lược kết nối cửa ngõ Đông Bắc với trung tâm TP.HCM. Theo ghi nhận, dự án thường xuyên đón hàng trăm lượt khách đến tham quan căn hộ thực tế vào dịp cuối tuần.

Dự án Picity Sky Park (cất nóc tháng 12/2025) đang thu hút hàng trăm lượt khách tham quan trực tiếp mỗi tuần.

Một trong những yếu tố thu hút khách hàng là dự án đã cất nóc và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý I/2027. Với tiến độ này, người mua có thể trực tiếp trải nghiệm không gian căn hộ, đánh giá chất lượng xây dựng cũng như tiêu chuẩn bàn giao trước khi đưa ra quyết định. Theo các chuyên gia, khi dự án đã hoàn thiện phần kết cấu, khả năng chậm tiến độ hoặc thay đổi thiết kế thường thấp hơn đáng kể so với các dự án mới khởi công.

Vị trí vẫn là yếu tố hàng đầu

Bên cạnh tiến độ, vị trí dự án tiếp tục là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Những bất động sản nằm trên các trục đại lộ lớn hoặc khu vực cửa ngõ đô thị thường được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối thuận tiện và nhu cầu ở thực ổn định.

Trục đại lộ Phạm Văn Đồng, nơi dự án Picity Sky Park tọa lạc, hiện được xem là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của TP.HCM. Tuyến đường này kết nối trực tiếp khu Đông Bắc với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và khu trung tâm thành phố, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của toàn khu vực.

Dự án Picity Sky Park tọa lạc ngay trên trục đại lộ Phạm Văn Đồng – tuyến giao thông huyết mạch của TP HCM.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, những dự án nằm trên các trục hạ tầng lớn thường có lợi thế về thanh khoản bởi mật độ dân cư và hoạt động thương mại tại đây có xu hướng gia tăng theo thời gian. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ mới tại khu vực này lại khá hạn chế, khiến những dự án đã hình thành trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Giá bán và chính sách là yếu tố quyết định

Ngoài các yếu tố về tiến độ và vị trí, mức giá cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM liên tục tăng trong những năm gần đây. Theo dữ liệu thị trường, giá căn hộ tại nhiều khu vực trung tâm đã vượt mốc 100 triệu đồng/m².

Trong bối cảnh đó, những dự án có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đảm bảo vị trí và chất lượng xây dựng đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Picity Sky Park hiện được giới thiệu với mức giá khoảng 49 triệu đồng/m²; được xem là mức giá tương đối cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường.

Theo một số chuyên gia, mức giá này vẫn còn dư địa tăng trưởng khi dự án bàn giao, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang được hưởng lợi từ nhiều kế hoạch phát triển hạ tầng. Đáng chú ý, quy hoạch tuyến đường sắt kết nối TP.HCM – Cần Thơ đi ngang khu vực dự án, được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng kết nối liên vùng trong tương lai.

Nhóm khách hàng trẻ đặc biệt quan tâm đến Picity Sky Park với giải pháp tài chính linh hoạt, chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ cho đến khi nhận bàn giao.

Một yếu tố khác đang tác động đáng kể đến quyết định của nhà đầu tư là cấu trúc tài chính của dự án. Khi lãi suất có xu hướng tăng, người mua thường tìm kiếm những phương án thanh toán giúp giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Theo bà Trần Thu Phượng (khách hàng đầu tư), chính sách tài chính hiện nay đóng vai trò gần như quyết định: "Trong bối cảnh lãi suất tăng, tôi ưu tiên các dự án có tiến độ rõ ràng và hỗ trợ tài chính tốt. Nếu vốn ban đầu thấp và được hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài, nhà đầu tư vẫn có thể giữ được dòng tiền để xoay vòng ở các kênh khác".

Tại Picity Sky Park, người mua chỉ cần thanh toán khoảng 15% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà, trong khi phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay với chính sách ưu đãi lãi suất kéo dài đến ba năm. Với nhiều nhà đầu tư, cấu trúc tài chính này giúp giảm đáng kể áp lực vốn trong giai đoạn đầu và tạo điều kiện để phân bổ dòng tiền linh hoạt hơn.

Ngoài yếu tố tài chính, tiêu chuẩn bàn giao cũng là điểm cộng của dự án. Các căn hộ tại Picity Sky Park được bàn giao với nhiều hạng mục nội thất cao cấp từ các thương hiệu quốc tế, giúp người mua có thể tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng chi phí hoàn thiện. Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng đầu tư cho thuê, bởi căn hộ có thể đưa vào khai thác ngay sau khi nhận nhà mà không cần tốn thêm chi phí sửa chữa hoặc lắp đặt nội thất.

Nhiều khách hàng trực tiếp tham quan và cảm nhận chất lượng bàn giao cao cấp tại dự án Picity Sky Park.

Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư là tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn. Dòng tiền không còn phân tán mà tập trung vào những dự án đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí như tiến độ xây dựng rõ ràng, vị trí chiến lược, mức giá hợp lý và cấu trúc tài chính phù hợp.

Trong bối cảnh đó, việc các dự án đã hình thành thực tế liên tục thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan cũng phản ánh một xu hướng rõ ràng: nhà đầu tư đang quay trở lại với những bất động sản có giá trị thật và khả năng khai thác thực tế.