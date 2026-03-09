Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026: Khi doanh nhân trở thành “sứ giả” lan tỏa di sản Việt

Không chỉ là sân khấu của các nghệ sĩ, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 còn ghi dấu ấn bởi sự đồng hành của các đại diện là những nhà lãnh đạo bản lĩnh. Trong vai trò Đại sứ, Thạc sĩ - Doanh nhân Trang Phương – Chủ tịch HĐQT công ty Hải Hưng đã góp phần mang đến cái nhìn mới mẻ về sức sống của tà áo dài trong dòng chảy kinh tế và hội nhập.

CEO Trang Phương xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống

Sự kiện năm nay gây ấn tượng mạnh với công nghệ trình diễn 3D Mapping và sự góp mặt của dàn đại sứ tên tuổi như NSND Bạch Tuyết, Diva Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy.... Đáng chú ý, sự hiện diện của Thạc sĩ - Doanh nhân Trang Phương (Founder & CEO BON Spa) trong hàng ngũ Đại sứ đã minh chứng cho sức lan tỏa của quốc phục: Áo dài không chỉ dành cho sàn diễn nghệ thuật mà còn là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt đương đại – tự tin, nội lực và biết trân trọng giá trị dân tộc.

Xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện, Đại sứ Trang Phương chia sẻ tà áo dài luôn là lựa chọn ưu tiên của Chị trong các chuyến công tác quốc tế hay gặp gỡ đối tác. Với Chị, đây không chỉ là trang phục mà còn là một "lời giới thiệu" tinh tế về văn hóa Việt Nam: mềm mại nhưng đầy bản lĩnh.

"Lễ hội năm nay là một sự kiện quy mô, nơi di sản được tôn vinh bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Tôi cảm thấy vinh dự khi được góp phần nhỏ bé để lan tỏa tình yêu áo dài, để hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh trong tà áo truyền thống trở thành biểu tượng sống động cho nội lực phái đẹp thời đại mới", doanh nhân Trang Phương chia sẻ tại đêm khai hội.

Bên cạnh vai trò Đại sứ, sự đồng hành của các đơn vị như BON Spa trong danh sách các nhà tài trợ quà tặng đã góp phần hiện thực hóa chuỗi 17 hoạt động ý nghĩa của lễ hội. Từ hành trình "Áo dài và Metro" đến chương trình "Áo dài yêu thương" tặng vải cho công nhân khó khăn, tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa tà áo dài hiện diện sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội.

Chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM để lại những dấu ấn khó quên với khán giả và tất cả khách tham dự

Sau đêm khai mạc, Đại sứ Trang Phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện xuyên suốt tháng Ba, cùng thành phố viết tiếp câu chuyện về "Sợi tơ vàng son", kết nối truyền thống hào hùng với tương lai rạng rỡ của một TP.HCM năng động và nghĩa tình.