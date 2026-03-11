Tái cấu trúc tài sản văn phòng: Biến tòa nhà trống thành dòng tiền vững

Nghịch lý thị trường và bài toán tái cấu trúc

Theo báo cáo Q4/2025 của Savills Việt Nam, TP.HCM dự kiến đón thêm 1,2 triệu m² văn phòng hạng A và B giai đoạn 2026-2027 (tăng 38%), nhưng thực tế nhu cầu thuê truyền thống chỉ tăng 12% trong năm 2025. Khoảng 23% diện tích hạng B quận 1-3 có lấp đầy dưới 65% (CBRE).

Với một tòa nhà hạng B điển hình có diện tích khai thác 5.000 m² tại quận 3, hiện đang trống 55%, chủ đầu tư sẽ đứng trước hai lựa chọn: Chờ 24-36 tháng để lấp đầy lên 70% với chi phí cơ hội 10-14 tỷ; hoặc tái cấu trúc ngay — cho thuê một phần (~3.000 m²) theo hợp đồng thuê tổng (master lease) giá sỉ 525,000 - 550,000 VND/m²/tháng (thấp hơn giá thuê lẻ 10-15%) với một đối tác vận hành linh hoạt, đạt ~1,6 tỷ/tháng ổn định khi tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100% sau 3-4 tháng. Diện tích còn lại (2.000 m²) có thể cho thuê lẻ nhanh hơn nhờ hình ảnh tòa nhà đã được "kích hoạt".

Khác với mô hình cho thuê truyền thống, loại hình bất động sản đi cùng đối tác vận hành theo mô hình văn phòng linh hoạt luôn giữ "phong độ" suốt thời gian dài, tỉ lệ lấp đầy cho thuê luôn đạt trên 90%. Như nhận định của các chuyên gia bất động sản, trong môi trường bất định, chủ đầu tư thành công thường ưu tiên khả năng dự đoán dòng tiền hơn tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Mô hình hợp tác với đơn vị vận hành chuyên nghiệp đang chuyển từ một 'giải pháp tình thế' sang 'chiến lược chủ động'.

Mô hình hợp tác: Từ lựa chọn đến triển khai

Theo các báo cáo thị trường, khai thác bất động sản theo mô hình vận hành linh hoạt với một khách thuê chủ chốt (anchor tenant) có ba lợi ích: Thay thế 10-15 khách lẻ bằng 1 đối tác tin cậy (theo JLL, 76% nhà đầu tư bất động sản văn phòng coi chất lượng tín dụng của khách thuê quan trọng hơn tỷ suất lợi nhuận); rút ngắn chu kỳ bán hàng từ 12-18 tháng xuống 3-4 tháng; và tạo "hiệu ứng hào quang" (halo effect) — đối tác đầu tư lobby, branding, dịch vụ 5 sao giúp lấp đầy nhanh hơn 18-25% so với toà nhà cùng phân khúc.

Có ba mô hình hợp tác chính: thuê tổng — đối tác thuê 2.000-5.000 m² trong 5-10 năm với giá sỉ, chịu phí nội thất fit-out); chia sẻ doanh thu theo tỷ lệ thoả thuận sau chi phí — phù hợp dự án mới; và hợp tác quản lý — chủ đầu tư giữ sở hữu toàn bộ, đối tác phụ trách & nhận phí quản lý. Để chọn được đối tác phù hợp, các chủ đầu tư thường dựa trên các tiêu chí: hồ sơ năng lực và sức khoẻ tài chính — lịch sử, số địa điểm, tỷ lệ lấp đầy, danh mục khách hàng doanh nghiệp, và khả năng đầu tư, vì một hợp đồng thuê tổng cần 20-25 tỷ fit-out/3.000m2; cơ cấu khách hàng — theo Cushman & Wakefield, các đơn vị với 65%+ doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp có tỷ lệ vỡ nợ (default rate) thấp hơn 70%.

Triển vọng: "Trú ẩn an toàn" (Flight-to-quality) định hình lại thị trường

Thị trường văn phòng 2026 sẽ chứng kiến hai 'cơn sóng' giao nhau: áp lực nhân tài Gen Z và chuyển đổi AI. Trong bối cảnh này, nhu cầu không gian làm việc hiệu quả để kết nối và phát triển vẫn là yếu tố bất biến. Các đối tác văn phòng linh hoạt hàng đầu hiện nay như Dreamplex — đơn vị khai thác và vận hành các dự án hợp tác 42 Ngô Quang Huy, 39 Lê Hiến Mai, và 113 Trần Quốc Toản — có cách tiếp cận tiên tiến: tối ưu thiết kế, vận hành chuẩn 5 sao, xây giá trị dài hạn, không chỉ giải quyết tỷ lệ trống, mà nâng cấp toàn bộ tài sản cho chủ đầu tư.

Reuters/CBRE cho biết 68% nhà đầu tư APAC đặt văn phòng là ưu tiên 2026 với điều kiện có năng lực vận hành khác biệt. Xu hướng flight-to-quality cho thấy việc hợp tác với đối tác chuyên nghiệp không còn là "kế sách cuối", mà là chiến lược chủ động tối ưu tài sản. Sự khác biệt giữa chủ đầu tư thành công và chủ đầu tư loay hoay trong 2-3 năm tới nằm ở khả năng chuyển từ người sở hữu tài sản sang người cung cấp trải nghiệm. Mô hình văn phòng linh hoạt chất lượng sẽ thu hút khách thuê chất lượng. Sinh ra dòng tiền ổn định, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian trống của toà nhà. Khi kết hợp góc nhìn này vào tư duy dài hạn, chủ đầu tư có thể biến tài sản chưa được khai thác thành "viên ngọc quý" (crown jewel) của danh mục đầu tư.