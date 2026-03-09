Quà 8/3 độc lạ: Đồng hồ Saga Chroma Dance đổi màu ảo diệu cực đẹp

Lần đầu tiên, đồng hồ nở hoa ngay trên cổ tay nàng

Đừng vội lướt qua nếu bạn đang tìm kiếm sự khác biệt! Lấy cảm hứng từ thế giới các loài hoa rực rỡ, Saga đã tích hợp vật liệu đổi mới đặc biệt trên BST Saga Chroma Dance, giúp mặt số đồng hồ có thể đổi màu tuyệt đẹp dưới ánh sáng mặt trời. Bộ sưu tập gồm 12 mẫu, lấy hình tượng từ Hoa Sen và Hoa Trà.

Sở hữu ngay Saga Chroma Dance đổi màu tại: https://donghohaitrieu.com/tu-khoa/saga-chroma-dance

Đại diện Hoa Sen thuần khiết - 6 phiên bản

Saga đã rất khéo léo khi lựa chọn hình tượng Hoa Sen để khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ. Trong văn hóa Việt Nam, Hoa Sen đại diện cho sự thuần khiết, thanh lịch và nét cao quý.

Trong 6 phiên bản Saga Chroma Dance hoa sen này sở hữu một đóa sen lớn nở rộ ở trung tâm, từng đường nét chạm khắc tỉ mỉ. Chính giữa đính 1 viên pha lê cao cấp tượng trưng cho nhụy hoa. Xung quanh đính thêm 6 viên pha lê khác, khắc họa chân thực khoảnh khắc đóa sen vươn mình lấp lánh trong nắng ban mai.

Biểu tượng Hoa Trà kiêu hãnh - 6 phiên bản

Nếu Hoa Sen đại diện cho sự thuần khiết thì phiên bản Hoa Trà lại là bản tuyên ngôn của sự kiêu hãnh. Saga Chroma Dance mượn hình ảnh loài hoa duyên dáng nở rộ qua các mùa, luôn giữ bản sắc riêng và đứng ngoài mọi xu hướng để ngợi ca sự độc lập, tự tin cùng sức hấp dẫn độc đáo của phái đẹp hiện đại.

Phiên bản Hoa Trà thể hiện sự kiêu hãnh, đính 3 viên kim cương trắng

Không dừng lại ở đó, nền mặt số tựa như một khu vườn thu nhỏ với nhiều đóa hoa trà đang độ mãn khai, tỏa ra nguồn sinh khí dồi dào của cuộc sống. Chi tiết đáng giá nhất định phải nhắc đến chính là sự xuất hiện của 3 viên kim cương trắng tinh khiết, kích thước 1.20mm được đính kết vô cùng tinh xảo.

Điểm nhấn này giúp nàng tự tin bộc lộ tâm hồn lãng mạn và ngợi ca khí chất tự do qua mỗi cái xoay cổ tay kiêu kỳ.

Phép màu quang học: Khi công nghệ hòa quyện cùng nghệ thuật

Saga Chroma Dance xóa tan sự tẻ nhạt bằng công nghệ màu cấu trúc dựa trên nguyên lý giao thoa ánh sáng màng đa lớp. Khi tiếp xúc với ánh nắng, các cánh hoa trên mặt số lập tức chuyển sắc ảo diệu từ tông nóng sang lạnh và nhanh chóng phục hồi trạng thái ban đầu khi vào bóng râm.

Mặt số Saga Chroma Dance đổi màu lập tức khi ra nắng, tựa như hoa nở

Sự biến ảo này đến từ kỹ thuật phủ chân không cao, kiểm soát chính xác độ dày từng lớp màng để tạo ra hiện tượng phản xạ và nhiễu xạ ánh sáng thay đổi theo góc nhìn. Trải nghiệm thị giác sống động này mang lại cảm giác hệt như một đóa hoa thực sự đang bừng nở rạng rỡ trên cổ tay nàng.

Saga - Thương hiệu Mỹ tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp nữ tính suốt 76 năm

Trong suốt 76 năm qua, thương hiệu đồng hồ Saga đến từ Mỹ vẫn luôn giữ vững DNA thiết kế của mình: Tôn vinh trọn vẹn sự nữ tính, quyến rũ nhưng không kém phần kiên cường của người phụ nữ. Sự ra mắt của bộ sưu tập lần này tiếp tục khẳng định vị thế của hãng trong việc biến những cỗ máy thời gian khô khan thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Khám phá ngay toàn bộ di sản: SAGA – Thương hiệu đồng hồ Mỹ, đính đá pha lê cao cấp hơn 76 năm lịch sử

Món quà 8/3 gửi gắm tình cảm sâu đậm, bền chặt đến người thương

Saga Chroma Dance là món quà 8/3 hoàn hảo, thay bạn gửi gắm lời yêu thương qua hình ảnh "đóa hoa vĩnh cửu" trên cổ tay. Thiết kế thấu hiểu tinh thần lãng mạn, sự tự tin và độc lập, giúp phái đẹp luôn tỏa sáng với ánh hào quang độc bản của riêng mình trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Tuyệt tác đổi màu ảo diệu này chính là minh chứng cho tình cảm bền chặt, giúp nàng tự do bộc lộ tâm hồn lãng mạn và vẻ đẹp kiêu hãnh qua mỗi cái xoay cổ tay.

Tặng nàng Saga Chroma Dance dịp 8/3 – đóa hoa vĩnh cửu nở rộ rạng rỡ trên cổ tay.

Hãy để tuyệt tác đổi màu ảo diệu này thay vạn lời chúc hoa mỹ, trở thành minh chứng cho tình cảm bền chặt, giúp nàng tự do bộc lộ tâm hồn lãng mạn và tỏa sáng với vẻ đẹp kiêu hãnh mỗi khi xoay nhẹ cổ tay!

Chính thức mở bán tại Đồng Hồ Hải Triều

Bộ sưu tập Saga Chroma Dance hiện đã chính thức lên kệ trên toàn hệ thống Đồng Hồ Hải Triều. Đừng để ngày 8/3 trôi qua một cách nhạt nhòa!

Đồng Hồ Hải Triều rất vinh hạnh đồng hành cùng bạn trao gửi món quà mang tính cách mạng này, giúp người phụ nữ bạn yêu thương luôn tỏa sáng rực rỡ và kiêu hãnh nhất.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý ủy quyền chính hãng Saga tại Việt Nam

Website: https://donghohaitrieu.com

Hotline: 1900.6777