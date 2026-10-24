CU Denver MBA in Vietnam cấp học bổng lên đến 70% học phí

‏Học bổng mở rộng cơ hội tiếp cận MBA quốc tế‏

‏Học bổng CU Denver MBA in Vietnam có mức hỗ trợ lên đến 70% học phí dành cho các ứng viên đăng ký nhập học kỳ tháng 11/2026. Chính sách này nhằm giảm bớt rào cản tài chính, tạo thêm cơ hội cho người đi làm tiếp cận chương trình đào tạo MBA tư duy quản trị số chuẩn Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam. Chính sách đồng thời khuyến khích người học chủ động đầu tư cho kiến thức chuyên sâu, phục vụ mục tiêu phát triển nghề nghiệp và nâng cao năng lực quản lý.‏

‏Chương trình dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng yêu cầu đầu vào về tiếng Anh và tham gia phỏng vấn với chuyên gia, giảng viên. Quá trình phỏng vấn học bổng là cơ hội để ứng viên trình bày kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp và tiềm năng phát triển. Mức hỗ trợ cụ thể được xem xét theo năng lực của từng ứng viên.‏

‏Theo đại diện chương trình, chính sách học bổng không chỉ hỗ trợ người học về tài chính mà còn khuyến khích đội ngũ nhân sự chủ động nâng cao năng lực quản trị trong kỷ nguyên số. Việc tạo điều kiện tiếp cận các chương trình MBA tư duy quản trị số được kỳ vọng góp phần phát triển đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, khả năng thích ứng với thay đổi và ra quyết định dựa trên dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.‏

‏Trải nghiệm học MBA chuẩn Hoa Kỳ cùng giảng viên quốc tế ‏

‏Song hành với chính sách học bổng là trải nghiệm học tập kết hợp giữa kiến thức quản trị theo chuẩn MBA Hoa Kỳ và thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam. Học viên được tiếp cận giáo trình và giảng viên từ Đại học Colorado Denver (Hoa Kỳ), đồng thời trải nghiệm phương pháp mô phỏng kinh doanh gắn với các tình huống quản trị thực tế bám sát thực tiễn thị trường kinh doanh trong nước.‏

‏Bên cạnh đó, người học được trao đổi, thảo luận cùng đội ngũ giảng viên với khoảng 25% trong số đó là giảng viên quốc tế đang giảng dạy và nghiên cứu tại trường Kinh doanh CU Denver (Đại học Colorado Denver), bên cạnh các giảng viên, chuyên gia và doanh nhân có kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa góc nhìn học thuật quốc tế và hiểu biết về thị trường trong nước tạo điều kiện để học viên tiếp cận nhiều góc nhìn quản trị, đồng thời xem xét khả năng vận dụng kiến thức vào môi trường doanh nghiệp Việt Nam.‏

‏Học viên CU Denver MBA in Vietnam học cùng các giảng viên quốc tế.‏

‏Nội dung đào tạo giúp nhà quản lý phát triển tư duy chiến lược và khả năng kết hợp các khía cạnh trong quản trị kinh doanh. Thông qua các học phần về quản trị chiến lược, tài chính, vận hành, marketing, phân tích dữ liệu kinh doanh và hệ thống thông tin chiến lược, nhà quản lý có thể nâng cao năng lực phân tích và chất lượng quyết định điều hành trong bối cảnh doanh nghiệp chuyển đổi số.‏

‏Ngoài giờ học, học viên có cơ hội tham gia các hoạt động kết nối do Viện Quản trị & Công nghệ FSB tổ chức, giao lưu với cộng đồng hơn 10.000 học viên đến từ nhiều lĩnh vực và vị trí công việc. Đây là dịp để trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và tiếp cận những góc nhìn đa dạng về quản trị, điều hành doanh nghiệp.‏

‏Ứng viên trao đổi cùng ban giám khảo phỏng vấn học bổng CU Denver MBA tại Hà Nội. ‏

‏CU Denver MBA in Vietnam là chương trình ‏Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Hoa Kỳ‏ ‏cấp bằng MBA từ trường Đại học Colorado Denver (CU Denver), triển khai tại Việt Nam thông qua hợp tác giữa CU Denver và Viện Quản trị và Công nghệ FSB, trường Đại học FPT. ‏

‏Trường kinh doanh CU Denver thuộc Đại học Colorado Denver nằm trong nhóm 6% trường kinh doanh trên thế giới đạt kiểm định AACSB, tổ chức kiểm định quốc tế trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh. Tại Việt Nam, đơn vị triển khai đào tạo - Viện Quản trị và Công nghệ FSB, trường Đại học FPT, đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo quản trị, điều hành và lãnh đạo.‏

‏Chương trình học bổng triển khai tại Hà Nội và TP.HCM dành cho ứng viên hoàn thiện hồ sơ đăng ký trước ngày 1/11/2026. Độc giả quan tâm tìm hiểu ‏CU Denver MBA - Digital Era Management MBA from the US‏ ‏hoặc qua hotline 0782.343.222.‏