Khoan sâu 35,8m phát hiện khúc gỗ “đen sì” dài gần 2m: Cả công trường dừng thi công khẩn cấp

Theo Sohu, vào khoảng 10h ngày 2/1/2016, tại khu vực trước cổng Làng mới Tứ Mỹ trên Đại lộ Hòa Bình, quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, một mũi khoan phục vụ công tác khảo sát địa chất bất ngờ dừng hoạt động khi đã khoan sâu khoảng 35,8 m.

Khi kiểm tra nguyên nhân, đội công nhân phát hiện mũi khoan dài khoảng 11cm cắm vào một vật thể cứng, màu đen và bám đầy bùn đất. Vật thể này có tổng chiều dài khoảng 1,9m, nhưng đã bị tách thành nhiều đoạn nhỏ.

Ban đầu, các công nhân cho rằng mũi khoan có thể đã va phải một khối đá cứng. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, họ nhận ra vật cản có đặc điểm giống một khúc gỗ. Điều khiến nhiều người chú ý là dù nằm sâu dưới lòng đất trong thời gian dài, vật thể này được mô tả là không có mùi khó chịu mà còn tỏa ra hương thơm nhẹ.

Nghi ngờ đây có thể là một loại gỗ quý, đội công nhân lập tức trình báo cảnh sát. Khu vực phát hiện vật thể được kiểm soát để phục vụ công tác kiểm tra. Sau đó, số gỗ được đưa về bảo quản tạm thời tại đơn vị cảnh sát địa phương, đồng thời các chuyên gia được mời đến xác định chủng loại và giá trị.

Ban đầu, phát hiện này làm dấy lên suy đoán rằng khúc gỗ có thể là gỗ âm trầm, loại gỗ hình thành qua quá trình chôn vùi tự nhiên trong thời gian dài và thường được gọi bằng cái tên “Đông Phương Thần Mộc”. Do có những đặc điểm đặc biệt và tương đối khan hiếm, loại gỗ này được giới sưu tầm quan tâm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó đã đưa ra kết luận khác.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, đến ngày 4/1/2016, ông Diệp Lập Tân, người đứng đầu Ủy ban chuyên môn về gỗ hồng mộc thuộc Hiệp hội Sưu tầm Vũ Hán, đã trực tiếp kiểm tra mẫu gỗ. Ông cho rằng vật thể được tìm thấy không phải gỗ âm trầm quý hiếm mà chỉ là một mảnh gỗ thông thường bị chôn vùi dưới lòng đất trong hàng nghìn năm, không có giá trị sưu tầm đáng kể.

Theo chuyên gia này, việc xác định chủng loại gỗ cần dựa trên các đặc điểm như vân gỗ, kết cấu và những dấu hiệu nhận biết khác. Mẫu gỗ được phát hiện có kích thước nhỏ, kết cấu tương đối mịn và không có mùi đặc trưng. Những đặc điểm này không đủ cơ sở để xếp nó vào nhóm gỗ quý hiếm như suy đoán ban đầu.

Vụ việc cho thấy kết luận cuối cùng vẫn cần dựa trên quá trình kiểm tra và đánh giá của chuyên gia thay vì những nhận định ban đầu tại hiện trường.

(Theo Sohu)