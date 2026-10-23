Khách gửi tiết kiệm hơn 967 triệu đồng, 3 năm sau số dư chỉ còn 19.000 đồng: Cảnh sát rà soát phát hiện hơn 400 giao dịch bất thường

Năm 2024, chị Diệp, một phụ nữ Trung Quốc, đã gặp một tình huống khó hiểu khi gửi tiền ở ngân hàng. Theo The Storm Media, vợ chồng chị Diệp mở tài khoản tiết kiệm với mục tiêu tích lũy vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh. Tổng số tiền họ gửi vào tài khoản là 250.000 NDT (hơn 967 triệu đồng). Trong đó, lần gửi tiền cuối cùng diễn ra vào tháng 9/2020, với số tiền 74.000 NDT (hơn 286 triệu đồng).

Theo lời kể của người phụ nữ, kể từ thời điểm đó, chị không thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào từ tài khoản này. Tuy nhiên, đến năm 2024, khi cần tiền đóng học phí cho con, chị Diệp kiểm tra tài khoản và bàng hoàng nhận ra số dư chỉ còn vỏn vẹn 5 NDT (hơn 19.000 đồng).

Kiểm tra lịch sử giao dịch, người phụ nữ này phát hiện số tiền tiết kiệm đã bị rút thông qua hơn 400 giao dịch khác nhau. Loạt giao dịch này diễn ra liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023. Điều đáng nói, chị khẳng định bản thân không thực hiện những giao dịch này.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Diệp đã trình báo cảnh sát địa phương, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với cách xử lý của ngân hàng. Theo người phụ nữ, đơn vị này chưa chủ động đưa ra phương án giải quyết khiến chị phải liên tục tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phản hồi về vụ việc, phía ngân hàng cho biết các giao dịch phát sinh trong tài khoản đều được thông báo qua tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đăng ký của chị Diệp. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định không nhận được phản hồi nào từ khách hàng trong suốt thời gian các giao dịch diễn ra.

Đại diện ngân hàng cũng viện dẫn quy định về thời hạn khiếu nại, theo đó khách hàng cần gửi yêu cầu trong vòng 120 ngày kể từ khi phát hiện giao dịch bất thường. Do khoảng thời gian này đã trôi qua, vụ việc không còn đáp ứng điều kiện để xử lý theo quy trình tranh chấp thông thường.

Dù vậy, ngân hàng Trung Quốc cho biết sẽ phối hợp đầy đủ nếu cơ quan tư pháp tiến hành điều tra. Hiện chưa có thông tin về kết luận cuối cùng của vụ việc cũng như việc chị Diệp có được hoàn trả số tiền đã mất hay không.

Trường hợp của chị Diệp là lời nhắc nhở đối với người gửi tiền Trung Quốc về tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch, ngay cả khi tài khoản được sử dụng để tích lũy dài hạn và không có nhu cầu rút tiền thường xuyên.

Các thông báo từ ngân hàng, đặc biệt là tin nhắn liên quan đến giao dịch, cần được kiểm tra kịp thời. Nếu phát hiện khoản tiền bất thường hoặc giao dịch không do mình thực hiện, khách hàng nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng, yêu cầu rà soát và lưu lại các bằng chứng liên quan, đồng thời trình báo cơ quan chức năng khi cần thiết.

Việc phát hiện sớm và thông báo kịp thời có thể giúp khách hàng hạn chế rủi ro, tạo cơ sở để ngân hàng xác minh sự việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

(Theo The Storm Media)