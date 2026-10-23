7 loại cây hút ẩm, lọc không khí cực tốt: Nhà nào cũng nên trồng một cây

Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều hoặc những ngày nồm ẩm có thể khiến hơi nước đọng trên cửa kính, tường nhà và đồ nội thất. Khi độ ẩm trong nhà tăng cao, đặc biệt ở những khu vực thiếu thông thoáng như phòng tắm, nhà bếp hay góc tường, nấm mốc có thể phát triển, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến chất lượng không khí.

Một số loại cây trồng trong nhà được cho là có khả năng hấp thụ một phần hơi ẩm và góp phần cải thiện môi trường sống. Tuy nhiên, cây xanh không thể thay thế các biện pháp kiểm soát độ ẩm, thông gió và xử lý nguồn gây ẩm trong nhà.

Chris Bonnett, đại diện trang GardeningExpress.co.uk, cho biết: “Ngưng tụ hơi nước là vấn đề mà nhiều hộ gia đình gặp phải trong mùa đông. Nếu xảy ra quá nhiều, hiện tượng này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, trong đó có sự phát triển của nấm mốc. Tin tốt là có những cách giúp kiểm soát và ngăn hiện tượng ngưng tụ ngay từ đầu.”

“Một số loại cây trồng trong nhà, chẳng hạn như lan ý, có thể hấp thụ hơi ẩm qua lá, sau đó vận chuyển lượng nước này xuống rễ.”

“Những loại cây này không chỉ giúp cân bằng độ ẩm trong nhà mà còn mang đến không gian xanh đẹp mắt để bạn thưởng thức.”

Những loại cây trồng trong nhà giúp hạn chế hơi nước ngưng tụ và nấm mốc

Thường xuân

Thường xuân có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí nhờ khả năng hấp thụ một số chất ô nhiễm. Cây phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng gián tiếp nhưng đủ sáng và cần được tưới nước thường xuyên.

Tuy nhiên, cần đặt cây ngoài tầm với của vật nuôi vì lá cây có độc đối với chó, mèo và một số động vật khác.

Lan ý

Lan ý thích hợp với những nơi có bóng râm và phát triển tốt trong môi trường có độ ẩm cao, vì vậy có thể được cân nhắc trồng ở những khu vực dễ xuất hiện nấm mốc. Cây có thể hấp thụ một phần hơi ẩm qua lá và không cần ánh nắng trực tiếp để sinh trưởng.

Lan ý còn nổi bật với những bông hoa màu trắng thanh nhã. Dù vậy, cây có thể gây độc cho vật nuôi nếu bị ăn phải, nên cần đặt ở vị trí an toàn.

Cây lan ý.

Các loại cau, cọ

Một số loại cau, cọ có thể góp phần điều hòa độ ẩm trong nhà thông qua quá trình trao đổi nước qua lá. Những lựa chọn đáng cân nhắc gồm cau cảnh, cọ tre, trúc mây, và cau nga mi.

Khi chọn cây, bạn nên xem xét diện tích không gian, điều kiện ánh sáng và nhu cầu chăm sóc của từng giống để cây phát triển phù hợp với môi trường trong nhà.

Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston phát triển tốt trong môi trường ẩm và có thể hấp thụ hơi nước từ không khí, qua đó góp phần điều hòa độ ẩm trong nhà. Cây cần ánh sáng gián tiếp và được tưới nước đều đặn để duy trì sức sống.

Dương xỉ Boston.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây bền bỉ và linh hoạt, có khả năng chống nấm mốc. Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhưng vẫn có thể sinh trưởng hoàn hảo ngay cả ở nơi có ánh sáng yếu.

Lưỡi hổ thích nhiệt độ ấm và không cần tưới nước quá thường xuyên.

Hoa lan

Hoa lan không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn có thể hấp thụ một phần hơi ẩm và chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh, tùy thuộc vào giống và cách sinh trưởng. Hoa lan cũng hấp thụ khí carbon dioxide và loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại khỏi không khí trong nhà.

Cây dây nhện

Cây dây nhện là loại cây trồng trong nhà phổ biến, tương đối dễ chăm sóc và có khả năng hỗ trợ loại bỏ một số chất ô nhiễm trong điều kiện nghiên cứu nhất định. Cây thường cần được tưới nước khoảng một đến hai lần mỗi tuần, tùy điều kiện nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm của đất.

Một ưu điểm đáng chú ý là cây dây nhện được xem là an toàn với chó, mèo, phù hợp với nhiều gia đình có nuôi thú cưng.