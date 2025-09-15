Cú hích 5G của Viettel Timor trước thềm sự kiện lịch sử Timor-Leste gia nhập ASEAN

Tháng 8/2025, thủ đô Dili của Timor-Leste đang ở trong những ngày mang tính lịch sử. Quốc gia trẻ tuổi này đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập ASEAN, mang theo khát vọng hội nhập và phát triển.

Giữa không khí ấy, Telemor - thương hiệu của Viettel tại đây, cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng: kỷ niệm 13 năm thành lập và là doanh nghiệp đầu tiên chính thức cung cấp dịch vụ 5G tại Timor-Leste. Đây không chỉ là một sự kiện công nghệ, mà là một lời khẳng định về vai trò đồng hành và kiến tạo tương lai của một doanh nghiệp Việt Nam trên đất nước Timor-Leste.

Ông Vũ Đức Nguyên, Tổng Giám đốc Viettel Timor đã chia sẻ những điều đã làm nên một Telemor khác biệt và một tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai số của Timor-Leste.

Viettel Timor vươn lên số 1 về thị phần chỉ sau 1 năm kinh doanh tại Timor-Leste và giữ vững vị trí đó trong suốt 12 năm qua. Yếu tố nào đã giúp Telemor làm được điều đó.

13 năm qua, chúng tôi vẫn kiên định một lời hứa “Ở đâu có người dân Timor-Leste, ở đó có kết nối”. Và ngay từ khi mở mạng cho đến nay, chúng tôi luôn quan tâm đến đầu tư mở rộng mạng lưới, luôn là nhà mạng có hạ tầng viễn thông lớn nhất, phủ 96% dân số, là nhà mạng duy nhất có hệ thống cáp quang phủ khắp cả nước.

Viettel Timor luôn nhận lấy sứ mệnh tiên phong về công nghệ, liên tục triển khai công nghệ mới hiện tại, bắt đầu từ 3G, nhanh chóng phát triển 4G, eSIM và hôm nay, Telemor là doanh nghiệp đầu tiên chính thức kinh doanh 5G sau gần 2 năm thử nghiệm dịch vụ.

Không những thế, Viettel Timor còn luôn nhận được sự ủng hộ của người dân khi kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, chúng tôi có những đóng góp thực chất như: Là một trong 3 doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cao nhất, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động, tích cực triển khai các hoạt động tài trợ, thiện nguyện và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững.

Đúng như ông nói, Viettel Timor luôn được xem là “người đi trước” về công nghệ: từ 3G, 4G đến nay là 5G. Ông có thể chia sẻ điều gì giúp Telemor giữ được vị thế tiên phong này?

Sự tiên phong của Telemor không chỉ là quyết định kinh doanh, mà còn đến từ khát vọng “Công nghệ vì con người” của Viettel. Chúng tôi tin rằng công nghệ phải phục vụ con người, phải giải quyết những nhu cầu thực tế của họ.

Đây là định hướng xuyên suốt của Tập đoàn Viettel và Công ty mẹ Viettel Global dành cho tất cả các công ty nước ngoài. Nhờ đó, chúng tôi được hỗ trợ với nguồn lực tối đa về nhân lực, vật lực, kinh nghiệm quý báu từ việc dẫn dắt, triển khai công nghệ mới tại Việt Nam và các thị trường khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có được động lực từ sự khát khao công nghệ và kết nối của người dân Timor-Leste đặc biệt là thế hệ trẻ. Với hơn 30% dân số là người trẻ, họ rất mong muốn được tiếp cận công nghệ mới, hòa nhập với thế giới. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi, để không chỉ mang công nghệ hiện đại đến đây, mà còn truyền đi niềm tin về một tương lai số rộng mở.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 13 năm của Viettel Timor, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão nhấn mạnh: “Những đổi mới, sáng tạo của Telemor đã và đang góp phần làm cho cuộc sống của người dân Timor-Leste trở nên thuận tiện hơn, gắn kết hơn. Sau 13 năm hiện diện, Telemor đang mở ra một tương lai mới cho Timor-Leste với công nghệ 5G”.

Tại sao Viettel Timor quyết định ra mắt 5G ở thời điểm này, thưa ông?

Có ba lý do chính khiến chúng tôi quyết định ra mắt 5G tại thời điểm này.

Thứ nhất, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà cung cấp di động toàn cầu (GSA), 65% các quốc gia trên thế giới đã triển khai dịch vụ 5G thương mại. Timor-Leste là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Chính vì vậy Telemor cần đi trước, dẫn dắt cuộc chơi công nghệ và chuyển đổi số để Timor-Leste sánh vai cùng các nước trên thế giới về công nghệ, kỷ nguyên số hóa.

Thứ hai, Timor-Leste đang đứng trước thời điểm lịch sử gia nhập Cộng đồng ASEAN và chính phủ đang đẩy mạnh dự án cáp quang biển quốc gia. Việc 5G của chúng tôi đi trước một bước sẽ tạo ra một ‘cú hích’ hạ tầng đồng bộ, giúp Timor-Leste sẵn sàng cho cuộc chơi hội nhập quốc tế. Hành động này cho thấy trái tim của Viettel Timor luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Thứ ba, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của hạ tầng số, được coi là nền tảng dài hạn để phát triển giáo dục, y tế, và kinh tế. Hạ tầng 5G sẽ trở thành con đường cao tốc dữ liệu, kết nối vạn vật không rào cản, tạo ra những thay đổi tích cực cho người dân Timor-Leste, đồng hành cùng chính phủ trong kiến tạo chính phủ số, kinh tế số, giáo dục và y tế số.

Khi mang 5G đến Timor-Leste, Viettel Timor kỳ vọng tạo ra sự khác biệt như thế nào so với 4G trước đây? Và làm thế nào để 5G không trở thành dịch vụ "xa xỉ" chỉ dành cho số ít?

Về mặt kỹ thuật, tốc độ 5G của Viettel Timor nhanh hơn 4G từ 5 đến 6 lần. Nhưng 5G không chỉ là tốc độ, đó là cơ hội.

Hãy hình dung một doanh nhân trẻ ở Baucau đang livestream sản phẩm thủ công mỹ nghệ của mình với chất lượng 4K sắc nét, không một chút giật lag. Hay một bác sĩ ở Dili có thể hội chẩn cho ca bệnh ở một trạm y tế xã vùng sâu, dựa trên hình ảnh y tế chất lượng cao được truyền về gần như ngay lập tức.

Các bạn trẻ có thể tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất thế giới, mở ra cánh cửa tri thức không giới hạn cho thế hệ trẻ của Timor-Leste. Đó là một tác động theo cấp số nhân, tạo ra sự thịnh vượng bền vững trong tương lai.

Viettel phổ cập 5G tại Timor-Leste như đã làm với 3G và 4G.

Và để 5G không trở thành dịch vụ “xa xỉ”, chúng tôi sẽ làm giống như đã làm với 3G, 4G. Đó là phổ cập. Chúng tôi sẽ nhanh chóng mở rộng 5G đến các huyện lỵ, các khu kinh tế trọng điểm. Chúng tôi sẽ có những gói cước đa dạng, hợp lý, thậm chí là miễn phí trải nghiệm để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, đảm bảo rằng “khi công nghệ tiến lên phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”.

5G phải thực sự trở thành động lực phát triển cho cả quốc gia, chứ không phải đặc quyền của một nhóm nhỏ.

Ngoài viễn thông, Viettel Timor đang chuyển mình thành công ty công nghệ. Ông có thể chia sẻ thêm những hướng đi mới?

Viettel Timor đã không còn chỉ là một công ty viễn thông. Với thành công của ví điện tử Mosan, siêu ứng dụng Kakoak và dịch vụ eSIM, chúng tôi đã trở thành nhà mạng dẫn đầu cả về di động, ví điện tử và siêu ứng dụng tại Timor-Leste.

Viettel Timor khai trương kinh doanh 5G tại Timor-Leste với sự tham gia của Thủ tướng Rala Xanana Gusmão, lãnh đạo các bộ ngành.

Tầm nhìn sắp tới của chúng tôi là trở thành công ty dịch vụ số hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Chúng tôi sẽ không chỉ tiếp tục mở rộng 5G toàn quốc mà còn tập trung phát triển các giải pháp số chuyên sâu như IoT, Thành phố thông minh (Smart City), Tài chính số (Digital Finance) và Công nghệ cho Chính phủ (GovTech).

Đây là cam kết xuyên suốt của chúng tôi: phát triển một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, để người dân Timor-Leste được hưởng thụ trọn vẹn những giá trị mà công nghệ mang lại. Chúng tôi sẽ luôn mang những gì tốt nhất đến đây, tiên phong đổi mới vì sự phát triển bền vững của đất nước, của người dân và vì tương lai lâu dài của Viettel Timor.