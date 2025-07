"Cú hích" nhịp 2: Happy One Sora hỗ trợ tiền thuê nhà và cam kết cho thuê

Ưu đãi toàn diện, hỗ trợ từ tài chính đến an cư

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Vạn Xuân Group – đơn vị triển khai dự án Happy One Sora – công bố gói ưu đãi nhịp 2 với các chính sách tài chính linh hoạt.

Thứ nhất, ưu đãi mới về vòng quay may mắn trúng 100% lên đến 48 tháng phí quản lý. Đây là ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân tất cả khách hàng, giúp tối ưu chi phí trong giai đoạn đầu sử dụng căn hộ.

Thứ hai, đối với khách hàng chọn phương thức vay sẽ được hỗ trợ gói lãi suất 0%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 18 tháng.

Thứ ba, đối với khách hàng có sẵn dòng tiền mặt, chiết khấu ngay 5% (đợt 03, thanh toán 0 đồng khi ký HĐMB) và hưởng chính sách cam kết cho thuê đến 120 triệu đồng - tối ưu hóa dòng vốn và tạo lợi nhuận kép hấp dẫn.

Đồng thời, với các trường hợp thanh toán sớm (đợt 1) trong vòng 48 giờ còn được tặng đến 40 triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Không chỉ vậy, các sự kiện điểm nhấn, đơn vị triển khai cũng áp dụng chương trình quà tặng hấp dẫn cho cả khách tham dự cũng như khách chọn được sản phẩm ưng ý.

Chính sách đang được áp dụng cho 98 sản phẩm cuối không chỉ mang đến giải pháp tài chính hợp lý, mà còn thể hiện sự đồng hành của Vạn Xuân Group với khách hàng trong suốt hành trình tìm nơi an cư thông qua việc hỗ trợ tiền thuê nhà và cam kết cho thuê.

Giải tỏa gánh nặng tài chính, tối đa hóa lợi ích đầu tư

Theo đại diện Vạn Xuân Group, chính sách nhịp 2 được thiết kế để mang lại "dòng tiền dễ thở" cho cả người mua ở thật và nhà đầu tư. Đơn cử, căn hộ 2PN 2WC với mức giá chỉ từ 3,1 tỷ đồng ở vị trí ngay trung tâm TP. HCM mới sẽ là "vùng trũng" phù hợp với khả năng chi trả của nhiều gia đình trẻ mong muốn sở hữu nhà thành phố hoặc nhà đầu tư cá nhân.

Dòng sản phẩm chủ lực 2PN 2WC đang là "cơn sốt" tại dự án Happy One Sora.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, kết nối hỗ trợ an cư trung tâm - đi học gần nhà - đi làm thuận tiện,... dự án Happy One Sora còn cung cấp hệ thống tiện ích nội khu được thiết kế đồng bộ với hơn 30 hạng mục, từ hồ bơi gia nhiệt, vườn 4 mùa, khu BBQ tầng thượng đến khu vui chơi trẻ em, thư viện trẻ em, phòng chăm sóc sức khỏe,... Tất cả đều mang đến trải nghiệm sống mới theo tinh thần Nhật cho cư dân, phù hợp với tiêu chuẩn của một dự án an cư lâu dài.

"Chúng tôi hiểu rằng khách hàng không chỉ cần một căn hộ đẹp mà còn cần sự yên tâm trong suốt hành trình an cư. Chính sách nhịp 2 của Happy One Sora chính là lời giải đáp về giá trị thật, giúp khách hàng tiếp cận bất động sản một cách an toàn, dễ dàng hơn và sẵn sàng đón nhận cơ hội đầu tư sinh lời bền vững", ông Nguyễn Thành Hiếu - Giám đốc Kinh doanh Vạn Xuân Group chia sẻ tại sự kiện khởi động nhịp 2, ngày 18/07/2025 vừa qua.