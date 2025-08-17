Cú "lột xác" của thương hiệu quốc dân, gắn liền với "tuổi thơ" của hàng triệu người thời học sinh

Hơn 4 thập kỷ có mặt trên thị trường, Tập đoàn Thiên Long đã trở thành thương hiệu quốc gia được biết bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam ưa chuộng. Với hệ thống phân phối gần 56.000 điểm bán cùng vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong hàng chục năm, tưởng chừng như Thiên Long đã có thể yên vị trong “vùng an toàn”. Nhưng ngay từ năm 2017, thương hiệu này đã “dấn thân” vào một địa hạt còn rất mới mẻ ở thời điểm bấy giờ: thương mại điện tử (TMĐT).

Từ khoản đầu tư nhận nhiều hoài nghi của người tiên phong

Năm 2017, khi TMĐT tại Việt Nam vẫn còn là một khái niệm sơ khai, các sàn chủ yếu là nơi mua bán hàng gia dụng, thời trang, Thiên Long đã đầu tư xây dựng trang TMĐT và hệ thống logistics riêng. Theo chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp, đây là một khoản đầu tư rất lớn, thể hiện quyết tâm chinh phục kênh bán hàng mới.

Tuy nhiên, thị trường đã không “chiều lòng” người tiên phong. Thói quen mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng chưa định hình, đặc biệt với ngành hàng văn phòng phẩm có giá trị đơn hàng nhỏ, việc phải trả thêm phí vận chuyển cho một vài cây bút, một quyển vở khiến người dùng ngần ngại. Thương mại điện tử ở Thiên Long có một “mở màn” khó khăn và chờ đợi cơ hội “lội ngược dòng”.

Cú hích từ TikTok Shop và hành trình “bắt sóng” người dùng trẻ

Mọi chuyện thay đổi khi đại dịch COVID-19 tạo tiền đề cho một cuộc dịch chuyển hành vi tiêu dùng, đưa người mua từ các kênh offline lên online. Năm 2019, khi TikTok Shop chính thức ra mắt tại Việt Nam, Thiên Long đã không ngần ngại trở thành một trong những thương hiệu lâu đời đầu tiên gia nhập sân chơi này.

Gia nhập là một chuyện, để chiếm lĩnh lại là một thử thách hoàn toàn khác. Đại diện thương hiệu Thiên Long chia sẻ: “Hành trình của chúng tôi trên TikTok Shop là một chặng đường thăng trầm. Ban đầu, chúng tôi nhìn nhận TikTok như một kênh truyền thông hiệu quả để kết nối với giới trẻ. Nhưng để biến sự kết nối đó thành doanh số lại là một bài toán hoàn toàn khác. Nền tảng mới, thay đổi liên tục. Chúng tôi đã và đang miệt mài thử nghiệm, kiên trì đổi mới và không ngừng đúc kết kinh nghiệm để thực sự ‘bắt sóng’ được hành vi người dùng và tìm ra công thức thành công cho riêng mình.”

Bằng sự kiên trì và tinh thần không ngừng thích ứng , Thiên Long đã vươn lên trở thành một trong những “cái tên” dẫn đầu trong ngành hàng Sách và Văn phòng phẩm của TikTok Shop. Chỉ riêng trong mùa Mega Sales 2024, thương hiệu đã bán ra hơn 200,000 đơn hàng, ghi nhận mức tăng trưởng 200% và xuất sắc dẫn đầu doanh thu toàn ngành trên TikTok Shop.

Chiến lược “trẻ hoá” từ kênh bán hàng đến cốt lõi sản phẩm

Thành công của Thiên Long trên TikTok Shop không đơn thuần đến từ việc nắm bắt đúng xu hướng. Đó là kết quả của một chiến lược tổng thể, nơi mục tiêu “kết nối người dùng trẻ” bắt nguồn từ nỗ lực “trẻ hóa” từ trong cốt lõi.

Trong nhiều năm liền, Thiên Long đã không ngừng làm mới mình. Các sản phẩm của Thiên Long không chỉ là những học cụ đảm bảo chất lượng, mà còn được khoác lên mình lớp áo “thời trang”, bắt mắt, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho người học. Từ những bộ bút màu pastel thời thượng đến các dòng sản phẩm kết hợp với nhân vật hoạt hình được yêu thích, Thiên Long đang chứng tỏ mình không hề già cỗi.

“Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ, nhiều người cho rằng cuộc chơi trên sàn TMĐT là cuộc chiến “đốt tiền” và chạy đua khuyến mại. Nhưng với Thiên Long, DNA của chúng tôi là chất lượng và sự gắn bó với người tiêu dùng. Thay vì giảm giá, chúng tôi chọn một con đường khác - đầu tư vào R&D để liên tục ra mắt sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, và quan trọng nhất là dùng chính nền móng này để kể câu chuyện thương hiệu và gia tăng hiện diện trong tâm trí người dùng.” đại diện Thiên Long khẳng định.

Bên cạnh các phiên livestream, kênh TikTok của Thiên Long đầy ắp những nội dung sáng tạo, những video “unboxing” hấp dẫn, những mẹo học tập hữu ích, qua đó xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành và yêu mến thương hiệu một cách tự nhiên.

Hiện tại, Thiên Long đã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ sáng tạo nội dung và tự vận hành hoạt động livestream riêng. Điều đáng nói, đội ngũ nòng cốt này là những người rất trẻ, song, với sự nhạy bén và thấu hiểu người dùng trên nền tảng, đã vạch ra hướng đi hiệu quả giúp tạo ra doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.

Từ nhiều hoài nghi, TMĐT đã trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của Thiên Long. Câu chuyện của doanh nghiệp là minh chứng cho thấy, ngay cả những thương hiệu lớn mạnh và lâu đời nhất cũng cần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên số.