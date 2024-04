Cụ ông 111 tuổi được Guinness công nhận già nhất thế giới: không phải tập thể dục, đây là 2 yếu tố tối thượng để trường thọ

Theo Đài CNN, Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness vừa trao danh hiệu người đàn ông cao tuôi r nhất thế giới cho ông John Alfred Tinniswood đến từ nước Anh hôn 5/4. Tuổi của ông được ghi nhận là 111 năm, 224 ngày.

Ông đồng thời nắm giữ kỷ lục cựu chiến binh nam Chiến tranh thế giới thứ 2 cao tuổi nhất còn sống.

Tuy đã 111 tuổi nhưng John Tinniswood vẫn giữ được cho mình một thần trí minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống hạnh phúc.

Nhờ đâu mà ông có thể có được cuộc đời viên mãn đến nhường ấy? Những chia sẻ của ông đã khiến rất nhiều người sửng sốt.

Một cuộc đời đáng ngưỡng mộ

Hễ nhắc đến nước Anh và cột mốc năm 1912, tất cả chúng ta đều sẽ nghĩ đến hình ảnh con tàu Titanic bắt đầu rời khỏi bến cảng Liverpool để bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên, cũng là chuyến hành trình duy nhất và cuối cùng của nó. Quả là một dấu mốc khó phai gắn liền với tấn bi kịch hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người!

Tuy nhiên giờ đây, Anh Quốc và 1912 lại được mọi người nhắc đến đầy tự hào vì đây là nơi bắt đầu cho cuộc đời đầy ngưỡng mộ của John Tinniswood, người sau này được thế giới biết đến với danh hiệu "Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới".

John Tinniswood, sinh ngày 26/8/1912 tại Liverpool, phía Tây Bắc nước Anh. hiện nay ông đã thọ 111 tuổi 226 ngày. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã tuyên bố ông là người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới hồi đầu tháng này, sau khi ông Juan Vicente Pérez Mora người Venezuela, người "tiền nhiệm" của danh hiệu này, qua đời ở tuổi 114 và 311 ngày.

Ông đã kết hôn với Blodwen nhưng đáng tiếc thay, bà đã mất năm 1986, thọ 44 tuổi. Hai người có tổng cộng bốn đứa cháu và ba đứa chắt.

Ông Tinniswood cũng đồng thời là "Cựu chiến binh nam của Thế chiến thứ hai cao tuổi nhất thế giới". Ông đã sống sót qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch cúm Tây Ban Nha và đại dịch COVID-19, chứng kiến tất cả 19 lần vô địch Ngoại hạng Anh, và 8 lần vô địch Cúp FA của Câu lạc bộ Bóng đá Liverpool.

Trước đây, ông giữ chức vụ quản trị viên phụ trách tài chính và hậu cần của Quân đội Hoàng gia Anh, bao gồm quản lý việc tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm và xác định vị trí của những người lính mắc kẹt. Sau khi giải ngũ, ông làm quản trị viên và kế toán cho dịch vụ bưu chính Royal Mail của Anh, rồi chuyển sang làm việc cho Shell và BP trước khi nghỉ hưu vào năm 1972.

Thời gian cứ tiếp tục trôi và giờ đây, ở độ tuổi 111 , ông vẫn vô cùng khỏe mạnh và minh mẫn, có thể tự mình đi lại, thậm chí tự quản lý tài chính tài chính của bản thân.

Hiện ông đang sống tại một viện dưỡng lão ở thị trấn ven biển Southport, Anh.

Quản lý viện dưỡng lão Katie Howard nói với Đài BBC rằng cô cảm thấy rất vinh dự khi được chăm sóc ông Tinniswood, bởi ông là "một người tuyệt vời với rất nhiều chuyện để kể". Cô cũng tiết lộ sở thích của ông là "đọc báo và nghe đài".

Trong bài phỏng vấn với truyền thông, Tinniswood chia sẻ 3 thói quen giúp ông có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.

Làm việc phải kết hợp với sinh hoạt điều độ

Làm mọi việc có chừng mực là lời khuyên lớn nhất mà ông Tinniswood dành cho những người muốn sống lâu mà khỏe mạnh như ông. "Nếu bạn uống quá nhiều, ăn quá nhiều hay đi bộ quá nhiều - nếu bạn làm quá nhiều việc gì đó thi cuối cùng cơ thể bạn sẽ phải chịu đựng."

Chính vì vậy, ông thường hay nhắc nhở nhân viên: "Đừng bao giờ đánh giá quá cao sức chịu đựng của bạn". Cũng chính vì sự quan tâm đôi khi quá mức của ông khiến ông thường bị nhân viên trêu đùa là "kẻ lắm điều nhiều sự."

Đặc biệt, ông Tinniswood không tuân theo một chế độ ăn kiêng cụ thể nào.

"Tôi ăn những gì họ đưa cho tôi, như những người khác vậy" - ngoài việc ông thích ăn món cá và khoai tây chiên cổ điển của Anh vào bữa tối thứ Sáu hàng tuần vì đây, theo ông, là một thói quen khó bỏ.

Tuy nhiên, ông không hút thuốc và hiếm khi uống rượu, và có lẽ đây chính là bí quyết để ông có thể giữ được cơ thể khỏe mạnh dù đã 111 tuổi.

Không ngừng học hỏi, mở rộng tầm nhìn của bản thân

Ông chia sẻ: "Đừng lúc nào cũng chỉ tập trung vào một việc, nếu không bạn mắc kẹt trong lối mòn do chính mình tạo ra."

Kể từ sau khi nghỉ hưu, John Tinniswood đã đầu tư rất nhiều thời gian, năng lượng và cả tiền bạc phát triển những sở thích cá nhân, đồng thời duy trì và mở rộng mạng lưới quan hệ của bản thân. Những hoạt động này giúp cho trí óc ông được minh mẫn và giữ cho tinh thần ông được thoải mái toàn thời gian.

Sống tích cực và sống có mục đích

"Nếu đã muốn làm gì, dù là làm cho bản thân hay cho làm vì người khác, hãy luôn cố gắng hết sức mình, cống hiến tất cả mọi thứ trong khả năng của bản thân. Nếu cảm thấy một việc không đáng để bản thân phải nỗ lực, vậy thì đừng bắt đầu làm nó", ông nói trong buổi phỏng vấn với BBC News.

Các chuyên gia cũng đã có rất nhiều phân tích từ nhiều đối tượng trên khắp thế giới để rút ra kết luận rằng "sống tích cực" và "sống có mục đích" là hai yếu tố tạo nên sự khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần trong những năm tháng tuổi già.

Tuy nhiên, ông Tinniswood vẫn cho rằng tuổi thọ mà mình sở hữu có một phần nhỏ là so "may mắn". "Xét cho cùng, đời người ngắn hay dài cũng có thể là do số phận, và bạn không thể làm gì để thay đổi điều đó", ông nói.