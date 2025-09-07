Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ ông vừa lập kỷ lục leo núi Phú Sĩ là ai?

07-09-2025 - 09:20 AM | Sống

Một cụ ông 102 tuổi tại Nhật Bản vừa lập kỷ lục trở thành người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ, đây là ngọn núi cao nhất và biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc.

Theo hãng tin AP, cụ Kokichi Akuzawa bắt đầu chuyến leo núi vào ngày 5/8 cùng con gái 70 tuổi, cháu gái, chồng của cháu và một số người bạn. Sau nhiều giờ leo dốc, cụ đã đặt chân lên đỉnh núi cao 3.776m, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 2013.

Cụ ông vừa lập kỷ lục leo núi Phú Sĩ là ai?- Ảnh 1.

Kokichi Akuzawa, một cụ ông Nhật Bản 102 tuổi, đã lập kỷ lục mới khi là người lớn tuổi nhất leo núi Phú Sĩ. Ảnh: AP/Hiro Komae.

Chia sẻ sau hành trình, cụ Akuzawa thừa nhận từng muốn bỏ cuộc giữa chừng vì quá mệt. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ người thân và bạn bè đã giúp cụ vượt qua thử thách. “Tôi đã nhiều lần nghĩ mình không thể tiếp tục, nhưng nhờ có mọi người khích lệ, tôi mới đi đến cùng”, cụ nói.

Trước chuyến leo núi, cụ Akuzawa đã vượt qua nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim, zona và chấn thương khi leo núi. Ba tháng chuẩn bị, cụ đều đặn thức dậy sớm để đi bộ đường dài và duy trì việc leo một ngọn núi mỗi tuần.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cụ Akuzawa lập kỷ lục. Năm 96 tuổi, cụ cũng từng chinh phục thành công núi Phú Sĩ. Tuy nhiên, cụ cho rằng hành trình lần này khó khăn hơn bất kỳ ngọn núi nào cụ từng leo trước đó.

Cụ ông vừa lập kỷ lục leo núi Phú Sĩ là ai?- Ảnh 2.

Năm 96 tuổi, cụ cũng từng chinh phục thành công núi Phú Sĩ. Nguồn: Gia đình Akuzawa cung cấp qua AP.

Theo số liệu của BBC, chỉ trong mùa leo núi từ tháng 7 đến tháng 9/2023, đã có hơn 220.000 người lên đỉnh Phú Sĩ. Các tuyến leo chính thức chỉ mở vào mùa hè, dù leo ngoài mùa này cũng không bị xử phạt.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đến vậy. Tôi không đau đớn, nhưng liên tục tự hỏi tại sao mình chậm chạp và thiếu sức bền. Tôi đã vượt quá giới hạn thể chất, chỉ nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi hoàn thành được”, cụ Akuzawa chia sẻ.

Cụ cũng gửi gắm triết lý sống: “Dù là leo núi hay vẽ tranh, nếu có thể tạo nên một hành trình trọn vẹn thì đó chính là sự viên mãn lớn nhất”.

Không chạy theo xe điện, tại sao Toyota bỏ ra đến 10 tỷ USD để xây dựng một thành phố thông minh ở chân núi Phú Sĩ?

Theo Hồng Nhung

Tiền phong

