Cụ ông yêu cầu rút toàn bộ 100 triệu đồng tiền tiết kiệm, nhân viên bưu cục thấy điều bất thường lập tức báo công an

Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phối hợp với cán bộ Bưu điện thành phố Yên Bái kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn vụ lừa đảo (Ảnh: Công an Yên Bái)

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Yên Bái, khoảng 15h, ngày 28/10, ông Đ.Đ.B, trú tại Tổ 14, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái tỉnh Yên Bái đến Bưu cục Yên Bái Km5 làm thủ tục rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản để chuyển qua một tài khoản khác. Tuy nhiên, do nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ bưu điện đã gọi điện trình báo, trao đổi với Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để phối hợp xác minh, xử lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã kịp thời phối hợp với cán bộ Bưu điện thành phố Yên Bái làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng, đồng thời tuyên truyền, phân tích và giải thích cho ông B biết về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay.

Qua quá trình làm việc, Ông B cho biết, trước đó ông được một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội và yêu cầu ông B xác nhận các thông tin như họ và tên, số Căn cước công dân mà đối tượng cung cấp. Sau khi ông B xác nhận các thông tin là đúng, đối tượng thông báo với ông B rằng các giấy tờ cá nhân của ông đã bị một đối tượng sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông B chứng minh thông tin cá nhân bằng số tài khoản ngân hàng, đồng thời yêu cầu ông B rút hết số tiền trong tài khoản để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên khi ông B đang tiến hành thủ tục rút tiền thì được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, khi có đối tượng tự xưng là cán bộ của các cơ quan chức năng (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát…) gọi điện thông báo các vụ việc có liên quan đến bản thân và đề nghị cung cấp thông tin, chuyển tiền… người dân cần trình báo ngay với cơ quan Công an để được hướng dẫn, phòng ngừa.