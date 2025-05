Nhập sai số tài khoản Vietcombank, người phụ nữ chuyển nhầm thanh toán tiền hàng

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gần đây, chị Phạm Thị Oanh (SN 1971, trú tại thôn 2, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được gần 4 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Không chút đắn đo, chị đã nhanh chóng trình báo sự việc lên Công an xã Thọ Điền để nhờ hỗ trợ tìm người chuyển nhầm nhằm trả lại số tiền này.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã xác minh được chủ nhân khoản tiền là chị Đinh Thị Nhung (SN 1987, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người đã vô tình nhập sai số tài khoản trong quá trình giao dịch.

Dưới sự hướng dẫn của cơ quan công an, chị Oanh đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho chị Nhung. Hành động trung thực, nghĩa tình ấy không chỉ giúp người mất nhận lại tài sản mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về sự tử tế trong cuộc sống thường ngày.

Theo chị Đinh Thị Nhung, ngày 6/6/2025, chị có chuyển tiền thanh toán tiền hàng, tuy nhiên do sơ suất đã chuyển nhầm vào số tài khoản khác tại Ngân hàng Vietcombank với số tiền 3,9 triệu đồng. Đến 8h00 ngày 7/6, chị Oanh nhận được điện thoại của công an xã Thọ Điền thông báo đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản công dân trên địa bàn và xác minh thông tin cụ thể. Qua đó, chị Nhưng được biết chị Oanh (trú tại xã Thọ Điền) sau khi nhận được số tiền chuyển khoản nhầm đã lên trình báo công an nhờ trở lại.